Lidl 1 órája

Parkside: szuper áron kínálják a komplett készletet

Ha a Parkside márkanévvel találkozunk, akkor legtöbbünknek a barkácseszközök, a szerszámok ugranak be elsőként. Ám jelenleg a márka már legalább olyan erőteljesen van jelen a kerti eszközök piacán is, mint a szerelő műhelyekben. Most a Lidl egy komplett Parkside készletet kínál az utóbbi területről.

A Parkside márkát a német Lidl áruházlánc hozta létre, és 1995 óta szerepel a piacon. A Lidl, amely világszerte ismert diszkont áruházlánc, elkötelezte magát a minőségi termékek megfizethető áron történő forgalmazása mellett. A Parkside szerszámok és barkácsgépek a Lidl kínálatának szerves részét képezik, és az évek során egyre szélesebb termékkört felöleltek, kezdve a kéziszerszámoktól egészen a nagyobb elektromos gépekig. Most a Lidl egy komplett készletet kínál, szuper áron. Parkside: a locsolótömló készletet a Lidl szuper áron kínálja. Fotó: Lidl.hu Parkside: a locsolótömlő készletet a Lidl szuper áron kínálja Most az UV-álló anyagból készült, komplett locsolótömlő készletet 3 év garanciával kínálják, szuper áron. A készlet kb. 10 m tömlőt, többfunkciós locsolópisztolyt, tömlőcsatlakozókat és fali tartót is tartalmaz. Az ára mindössze: 3999 forint. Akárhonnan nézzük, ezt nem érdemes kihagyni. Újra itt a kánikula, mi pedig megmutatjuk, hogyan varázsolhatsz pillanatok alatt hűsítő oázist a saját kertedbe, anélkül, hogy a nyaralás árát kéne kifizetned.

