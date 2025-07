Százmilliónál is több támogatási forrás érkezett a választókerület civiljeihez, a nemzetiségekhez

Erdős Norbert, a 4. számú választókerület országgyűlési képviselője ismét az Orosházi Rock Klubba várta a sajtó munkatársait. Mielőtt a sajtótájékoztató témájáról (elnyert támogatások hét roma nemzetiségi önkormányzatnál) szólt volna részletesen, a NEA pályázati sikereket összegezte: a választókerületbe 21 millió 739 ezer forint (ebből kettő az orosháziaké, a gazdaköre és a birkózóké) ilyen típusú támogatás érkezett.

Balról Mákos Árpád, Erdős Norbert, Kiri Jánosné, Rádai Imre a sajtótájékoztatón, ahol beszámoltak a pályázati sikerekről. A szerző felvétele

A Falusi Civil Alaphoz benyújtott pályázatok elnyert összértéke meghaladta a 66 millió forintot a választókerületben. A politikus korábban azokkal is találkozott, akik a Városi Civil Alap keretében lettek nyertesek, 36,5 millió forint volt annak az összértéke (ebben is volt négy sikeres orosházi pályázó: néptáncosok, zarándokok, rock klub, gazdakör).

Összegző sajtótájékoztató a pályázati sikerekről

– Ebben a pályázati kiírásban nem számolt még be két nyertes, ezt most pótoljuk. A Városi Civil Alap pályázatain sikerrel szerepelt Battonyáról a Herbaworld Egyesület, ők 7 millió forintot nyertek – mondta az országgyűlési képviselő, majd bemutatta az elnököt, aki egyben a város polgármestere. Mákos Árpád kiemelte, városvezetőként, a civilek vezetőjeként a közösségépítés a cél, ennek a pénznek a felhasználásával is erre törekednek (városnap, Korona kultúrterasz, gyermeknap, programok szervezése, eszközök beszerzése, stb.). A Battonyai Barátság Sportegyesület is nyert 5 millió forintot, Rádai Imre elnöktől megtudták a résztvevők, hogy a versenyekre, edzőtáborokba való eljutást segítő gépkocsi beszerzéséhez nyújtott ez a pályázati siker segítséget.

Nemzetiségek is forrást nyertek

Erdős Norbert a nemzetiségek támogatására fordítható pályázati sikerekről is beszámolt. Román, szlovák, szerb nemzetiségek a választókerületben 67 millió 800 ezer forint érkezett céljaik megvalósításához.

A szerdai sajtótájékoztatón végül bejelentette az országgyűlési képviselő, hogy Gádoros Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata 600 ezer, a kunágotai is 600 ezer, a lőkösházi 1 millió, a Kunágotai Reményt Nyújtó Kéz Egyesület 600 ezer, a gádorosi 800 ezer, a Kunágotai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 900 ezer, míg az orosházi roma önkormányzat 800 ezer forintot fordíthat pályázati céljainak a megvalósítására.