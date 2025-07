Ebben Békés a csúcstartó: kiderült, hogy mekkora ingatlanra futja a 3 százalékos hitelből

Békésben szinte palotát lehet venni

Ez alapján egy átlagos magyarországi négyzetméterárral számolva, ha a maximális hitelt vesszük fel, akkor 69,89 négyzetméteres lakásra tehetünk szert. Ugyanakkor aki nagyon nagy alapterületű lakóhelyet szeretne, annak Békés vármegye lehet az első számú célpontja, a legalacsonyabb átlagos négyzetméterár miatt ugyanis a Viharsarokban 220 négyzetméteres ingatlant is vásárolhatunk. Tehát kijelenthető, hogy az országban Békésben lehet a legnagyobb ingatlant vásárolni ezekkel a feltételekkel, a második Nógrád 206,77 négyzetméterrel, míg a harmadik helyen Jász-Nagykun Szolnok vármegyét találjuk 178,57 négyzetméterrel.

A részletszabályok meglepően rugalmasak

Sokan még csak most ismerkednek az Otthon Start Programmal, pedig az állami támogatású konstrukció többeket érinthet, mint elsőre gondolnánk. A Világgazdaság azt is összeszedte, hogy konkrétan kik jogosultak a 3 százalékos hitel felvételére. Ez alapján például nem kizáró ok ha valakinek már van egy 15 millió forintnál olcsóbb ingatlana, de élettársak és egyedülálló szülők is igényelhetik a hitelt.