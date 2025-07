Berobbant az Otthon start, Békésben is sok az érdeklődő

– A Bankmonitor oldalán elérhető kalkulátoron keresztül eddig több mint négyezer érdeklődést adtak le az Otthon start hitelre. Mint kiderült, az érdeklődők bő harmada Budapesten szeretne ingatlant vásárolni. Nem meglepő módon a fővárosban hajlandók a legtöbbet költeni a házvásárlásra, és az igényelt kölcsönösszeg is itt a legmagasabb. Ezen adatok mellett már megdöbbentő lehet, hogy nem a budapestiek feszítik ki a legjobban magukat azért, hogy megszerezzék álmaik otthonát – olvasható a Magyar Nemzet cikkében. A lakáshitel konstrukcióra nagy az érdeklődés, a részletes adatok vármegyénkénti bontásban is elérhetők.

Az Otthon start hitelre nagy az érdeklődés. Fotó: Shutterstock

Az Otthon start hitelre nagy az érdeklődés

A szeptemberben induló fix háromszázalékos kamatozású Otthon start hitelre már most sokan készülnek Békésben is, így ellenőrzik azt is, hogy jogosultak-e a kérdéses kölcsönre. Mint kiderült, a legtöbb érdeklődő (33,46 százalék) a fővárosban szeretne ingatlant vásárolni. Még Pest vármegyében is kiemelkedő az érdeklődés, a kalkulálók 13,81 százaléka szeretne ott a hitelből lakást vásárolni. Sokan keresnek még Győr-Moson-Sopron vármegyében is ingatlant, onnan került ki az érdeklődők 5,09 százaléka. Nem meglepő módon a fővárosi érdeklődők vásárolnának a legdrágábban ingatlant. A budapesti érdeklődők átlagosan 55,4 millió forintért vennének lakást. Budapesten kívül még Győr-Moson-Sopron vármegyében is átlépi az átlagos vételár az ötvenmillió forintot. Tolna vármegyében fizetnék ki a vevők a legkevesebbet egy ingatlanért, ott az átlagos vételár 34,2 millió forint.

Forrás: bankmonitor.hu

Ahogy az a Magyar Nemzet cikkéből kiderül, sokan kevés önerővel szeretnék kihasználni az új támogatott hitelt. Az érdeklődők több mint ötven százaléka kevesebb mint húsz százalék önerővel tervezi kihasználni az Otthon start programot. Ennek tudatában nem meglepő, de az érdeklődők átlagosan is a vételár 76,62 százalékát hitelből finanszíroznák meg. A hitelösszeg az ingatlanhoz képest igen magas az új támogatásnál, ugyanakkor az érdeklődők a fizetésüket nem terhelnék meg jelentősen. Ez a mutató Békés vármegyében a legalacsonyabb, ott átlagosan a fizetésük 20,78 százalékát költenék el a kölcsön törlesztésére, míg Hajdú-Bihar vármegyében a legnagyobb ez az arány, 27,40 százalékkal.