Madárinfluenza: olyan hír jött, amire régen vártunk, de azért még van bőven teendő

A WOAH hivatalos honlapján megerősítette Magyarország magas patogenitású madárinfluenza betegségtől mentességét.

Tájékoztatták a partnerországokat az importkorlátozások feloldásáról

Dr. Pásztor Szabolcs országos főállatorvos hivatalos levélben tájékoztatta a partnerországok illetékes hatóságait az importkorlátozások feloldásáról. A harmadik országokkal kapcsolatos legfrissebb kereskedelmi tájékoztatásokat az érintettek a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) weboldalán július 21-től érhetik el.

Maradéktalanul be kell tartani a járványvédelmi alapkövetelményeket Békésben is

A Nébih madárinfluenza elleni intézkedései tartalmazzák, hogy az állattartóknak maradéktalanul be kell tartaniuk a járványvédelmi alapkövetelményeket. Ennek megfelelően továbbra is kötelező az állatok etetését és itatását fedett, lehetőség szerint oldalról is zárt helyen végezni az ország teljes területén. A takarmányt és az alomanyagot zárt térben kell tárolni, illetve utóbbi esetében – ha ez nem megoldható – az anyagot fóliával kell lefedni a vadmadarak hozzáférésének megakadályozása érdekében.

Az aktuális információk a madárinfluenza kapcsán elérhetők a Nébih oldalán

A madárinfluenza betegséggel kapcsolatos tudnivalókról és aktuális információkról a Nébih tematikus oldaláról tájékozódhatnak.