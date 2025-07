Eljött az ideje: a Lidl hozzányúl a palackos üdítőkhöz

Azonban nemcsak az üdítőknél számít a műanyag. Az étolaj, a palackos bor, a tej és tejtermékek és a higiéniai papírok csomagolásában, vagy akár az olyan háztartási cikkek, mint például a mosó- és öblítőszeres flakonokban is megtalálható a műanyag, ezért ezek esetében is arra törekszik a vállalat, hogy minél nagyobb százalékban növelje bennük az újrahasznosított anyag arányát, ahol csak lehetséges. Emellett a vállalat a PreZero-val, a Schwarz Csoport környezetvédelmi vállalatával együttműködve időszakosan kínál újrahasznosított műanyaggal készült saját márkás háztartási termékeket. Továbbá időről időre elérhetőek a Lidl áruházakban olyan sportruházati cikkek, amelyek különlegessége, hogy anyagukban olyan újrahasznosított műanyaghulladékot építettek be, amelyeket strandokon és tengerparti régiókban gyűjtöttek össze. A fenti intézkedésekkel a Lidl célja, hogy csökkentse műanyaghasználatát és megvalósuljon a zárt körforgás elve is.