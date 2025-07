Szinte bagóért kínálják a legolcsóbb családi házakat Békésben

A legolcsóbb békéscsabai családi ház a zenga.hu-n 9,5 millió forintba kerül. Forrás: zenga.hu

Gyulán, az Alkotmány utcában (Gyulavári), 1107 négyzetméteres, bekerített, közművesített területen 100 négyzetméteres, 3 szobás, nyeregtetős, vegyes falazatú, verandás családi házat kínálnak, 30 négyzetméteres gazdasági épülettel. Az ár: 10.9 millió forint.

Az 1930-ban épült családi ház 100 négyzetméteres alapterületű. Forrás: zenga.hu

Orosháza zártkerti részén eladó az itt talált legolcsóbb ház, egy 1337 nm-es telken lévő épület. Jelenleg építés alatt van, koszorúig megépítve. A nyílászárók is meg vannak, de a tulajdonosok családi okok miatt az építkezést nem tudják folytatni. mint írják, az új tulajdonos saját képzelete alapján fejezheti be. A ház alapterülete földszinttel és emelettel kb 55 négyzetméter lesz. A földszinten konyha, nappali, szoba és fürdőszoba, emeleten pedig 2 szoba is kialakítható.

A félkész, orosházi családi ház ára 4,9 millió forint. Forrás: zenga.hu

A legolcsóbb házak

Ecsegfalváról,

Vésztőről,

Battonyáról és

Mezőberényből kerültek a válogatásba, ám Békés vármegye többi településén is találhatunk ilyen árú ingatlanokat. További képek és részletesebb információk az eladó családi házakról a zenga.hu-n.

