Készpénz vagy bankkártya: megmondták a békésiek, hogy fizetnek a legszívesebben

Napjainkban egyre inkább teret hódít az okoseszközös fizetés. Mint tudjuk, a Viharsarokba minden később érkezik, így nézzük, mi a helyzet nálunk most ezen a téren. A kérdést feltettük, készpénzzel vagy online? A válaszokra nem kellett sokáig várni.

Készpénz vagy bankkártya? Fotó: Shutterstock

Készpénz vagy bankkártya?

Az első kommentek nem terheltek felesleges információkkal senkit, lényegre törően tudatták a választ, ami egy tömör „kp”, vagyis a készpénz volt. Egyik olvasónk meg is jegyezte, hogy a kártyán mindent látnak, mit vásárolunk, és azt is hogy mennyiért. Persze akadt olyan is, akik inkább kártyával fizet. Mint megindokolta, azért, mert telefon mindig nála van, és szerencsére szinte mindenhol lehet vele fizetni. Rettenetesen rosszul esik, mikor az embernél csak egy 20 ezres van és mindenhol elzavarják, mert nem tudnak visszaadni. Az egyik ellenvélemény szerint, ha szimplán ha nem azt tartalmazza a vonalkód, amit kellene, észre sem vesszük. A blokkot pedig sosem tesszük el. Viszont így kényelmesebb a fizetés.

Egyik olvasónk úgy foglalt állást, hogy nem tette le voksát egyik fizetési módra sem. Mint írja: – Egyikkel se. Nincs pénzem. Ennek is meg van az előnye.

Megjelent a dobogós lista

Az okoseszközös fizetések terén a K&H közzétette, náluk ki lett a nyerő. A bank dobogós listája sokaknak meglepetéssel szolgálhat.

– Három év alatt, 2022 májusától 2025 április végéig összesen majdnem 1,4 billió forintot költöttek okoseszközükkel a K&H-sok. Ez az összeg összesen 173 millió vásárlásra oszlott el – olvasható a pénzintézet közleményében. Ebben az időszakban egy tranzakcióra valamivel több mint 8 ezer forint jutott. Az okoseszközös fizetések térnyerését mutatja, hogy három éven belül közel 38 millió vásárlásra jutott 264 milliárdot meghaladó forgalom. A következő tizenkét hónapos időszakban – 2023 májusától 2024 áprilisáig – 57 millió tranzakcióhoz társult 422 milliárd forintos költés. 2024 májusától 2025 április végéig már 78 millió felett volt a vásárlások száma, ehhez 709 milliárdos összeg kapcsolódott.

Teret hódít az okoseszközös fizetés

– Az okoseszközös fizetés népszerűsége azt mutatja, hogy a magyar ügyfelek gyorsan alkalmazkodnak az innovációkhoz, és szívesen használják a kényelmes, gyors és könnyű megoldásokat. Az okoseszközös fizetés mára nemcsak egy modern alternatíva, hanem sokaknál az elsődleges fizetési forma lett – mondta el Rammacher Zoltán, a K&H Lakossági ügyfél szegmens marketing vezetője. A bank tapasztalatai alapján a mobilfizetés nemcsak a fiatalabb, technológiailag nyitottabb ügyfelek körében vált meghatározóvá, hanem egyre inkább terjed az idősebbek körében is.