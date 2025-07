Alattomos ellenségek Tegnap, 6:12

Nem is gondolnád, hol férkőznek be a rovarok, atkák a kertedbe: a gombás betegség már csak a ráadás

Valami nem az igazi most a féltve őrzőtt, ápolt kertjében, pedig mindent megtett, hogy szép maradjon? Most sajnos nemcsak a gombás betegségek pusztítanak, hanem a kártevők is jól érzik magukat ebben az esős, meleg, párás időben.

A meleg, párás, csapadékos időjárás kedvez a növényeket veszélyeztető gombás betegségek elszaporodásának, Békéscsaba kertjei is érintettek ebben. A gyomok, kártevők könnyen átvehetik az a hatalmat a haszonnövényektől és a kert felett. Gombás betegségek, kártevők is támadnak a meleg, párás időben, könnyen átvehetik a hatalmat a kert felett Fotó: Illusztráció: Shutterstock A peronoszpóra és a szürkerothadás egyaránt károsít ilyenkor A szőlő különösen sérülékeny, a peronoszpóra és a szürkerothadás egyaránt károsít ilyenkor. A zöldségeskertekben a paradicsom és az uborka is fokozottan kitett ezeknek a fertőzéseknek, különösen, ha a levelek sokáig nedvesek maradnak. A díszkertek sem lélegezhetnek fel, a gombás betegségek ott is felütik a fejüket Hankó János kitért arra, nemcsak a gombás betegségek pusztítanak, hanem a kártevők is jól érzik magukat ebben az időben. A rovarok, atkák, hernyók gyors szaporodásnak indulnak, különösen, ha a viharok által megsérült levelek, termések, ágak nyílt kaput hagynak a fertőzések és a kártevők előtt. A díszkertek sem lélegezhetnek fel. A túl sok eső pangó vizet hagyhat maga után, különösen agyagos, tömörödésre hajlamos talajokon. A gyökérrothadás mellett a fű is könnyen megfulladhat az oxigénhiányos közegben. A permetezést mindig az időjáráshoz és a növényhez igazítva kell végezni Hankó János szerint elengedhetetlen a tudatos védekezés. A legfontosabb teendők közé tartozik: vízelvezetés kialakítása , különösen mély fekvésű kertrészeknél,

, különösen mély fekvésű kertrészeknél, szellőztetés , különösen fóliák, sűrű lombozat esetén,

, különösen fóliák, sűrű lombozat esetén, permetezés a gombás és bakteriális betegségek ellen. A permetezést mindig az időjáráshoz és a növényhez igazítva kell végezni. Melegben a növényvédő szerek perzselhetnek, esőben pedig a kontakt hatású készítményeket lemossa a víz, így hatástalanok maradnak. A gyomok a kert örök ellenségei A nyári esők hatására a gyomok is erőre kapnak. Ezek nemcsak esztétikai gondot jelentenek, hanem komoly konkurenciát is a haszonnövények számára. Elveszik a vizet, a tápanyagot, sőt, árnyékolnak, és betegségeket is közvetíthetnek. Ha elburjánzanak, visszavetik a terméshozamot. A gyomirtásnak több módja van: kézi kapálás, gyökerestől történő eltávolítás: hatékony, de munkaigényes,

hatékony, de munkaigényes, gépesített eszközök: nagyobb területen gyorsabb megoldást kínálnak,

nagyobb területen gyorsabb megoldást kínálnak, vegyszeres irtás: kizárólag indokolt esetben, különösen kiskertben kell óvatosan bánni vele. A kertész jó tanácsként elmondta, gyomirtás során a következőkre kell különösen ügyelni: csak megbízható forrásból származó vetőmagot használjunk, hogy elkerüljük a gyommagkeveredést. Alkalmazzuk a növénytársítás módszerét, amely elriaszthat bizonyos kártevőket és gyomokat. Használjunk talajtakarást (például mulcsot), ami meggátolja a gyomok csírázását, és védi a talajt a kiszáradástól.

Vegyszerrel csak mértékkel! A vegyszeres védekezésnél elsődleges szempont, hogy ne károsítsuk sem a termőföldet, sem a kultúrnövényeket. A glifozát hatóanyagú szerek például rendkívül hatékonyak a mélyen gyökeredző gyomokkal szemben, de használatuk körültekintést igényel. Csak a célzott területen, és mindig a használati utasítás betartásával szabad alkalmazni őket. A kontakt hatású szerek az esőtől lemosódnak, míg a felszívódó készítmények csak 10 °C feletti hőmérsékleten hatékonyak. Ugyanakkor 25 °C felett a legtöbb permetszer perzselhet, ezért ilyenkor jobb elhalasztani a védekezést. Gyermekek és háziállatok ne tartózkodjanak a permetezett területen, és mindig tartsuk be az élelmezés-egészségügyi várakozási időt, amely a szer lebomlásához szükséges. A tarack makacs túlélő Végre megérkezett a várva várt eső – sóhajtottak fel megkönnyebbülten a kertbarátok, gazdák. A hosszú, aszályos hetek után a csapadék valóban életmentő lehet a növények számára. Ám ahogy azt Hankó János békéscsabai kertész, a Stark Adolf Kertbarát Kör elnöke is hangsúlyozta: a nedvesség áldás ugyan, de megfelelő odafigyelés nélkül könnyen átokká válhat. Külön fejezetet érdemel a tarack, a kert egyik legádázabb ellensége. Ez a mélyen gyökerező gyomnövény nemcsak elnyomja a haszonnövényeket, hanem gátolja azok tápanyagfelvételét is, főleg a nitrogénét. Ha csak részlegesen irtjuk ki, például ásással, kapálással, sokszor az ellenkezőjét érjük el a kívánt hatásnak: még jobban elszaporodik. A tartós sikerhez az alapos, gyökerestől történő eltávolítás szükséges, vagy felszívódó gyomirtók használata – de ez utóbbi sem azonnali megoldás.

A gyomirtás tehát nem csak tüneti kezelés kell, hogy legyen Sok esetben a tarack felbukkanása talajproblémát jelez: lehet szó vízhiányról, túlöntözésről, tápanyaghiányról vagy a talaj szerkezetének romlásáról. A gyomirtás tehát nemcsak tüneti kezelés kell, hogy legyen, hanem az okok feltárása is elengedhetetlen.

