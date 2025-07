Kiszolgáltatottság és düh a hazai dinnye körül, dúl a kommentháború

A Magyar Dinnyetermelők Egyesületének nyilatkozata a kommentelők szerint nemcsak egy gazdasági kérdésre világít rá, hanem arra a mélyen gyökerező feszültségre is, amely évről évre felgyűlik a magyar dinnye piaca körül.

A hazai, medgyesegyházi dinnye kóstoltatása nagy sikert aratott a Kondorosi Betyárnapokon isFotó: Magyar Dinnyetermelők Egyesülete/Facebook

Vannak, akik szerint a multik kiszolgálása visszaüt

Az egyik első reakció nem kertelt: „Megérdemlitek, amíg kiszolgáljátok a multikat!” Kiskereskedőként úgy érzi, ő egyedül fizet tisztességes árat a dinnyéért, de „nemsokára nem leszünk, aztán úgy zsigerel ki titeket a multi, ahogy akar.” Ez a vélemény visszatérő: sok kisboltos és termelő érzi úgy, hogy a nagy láncok diktálnak, lenyomják az árakat, késve fizetnek, ráadásul olyan feltételeket szabnak, amelyek teljesíthetetlenek a gazdák számára. Ráadásul, ha egyszer bekerül a dinnye az akciós polcra, már nehéz más áron értékesíteni, és az egész piaci értékesítési rendszer borul.

A probléma ott kezdődik, hogy már mindenki őstermelő

Akadtak hozzászólók, akik szerint a probléma ott kezdődik, hogy már mindenki őstermelő, de senki nem ellenőrzi őket. A nagybani piacokon sokan árulnak görögdinnye címen olyan terméket, amit nem is ők termeltek, vagy épp a minőség hagy kívánnivalót maga után. Ez aláássa a valódi gazdák hitelét, és rontja az árakat is. „Majd a vásárlók eldöntik, mennyit adnak érte!” – szólt be egy kommentelő. „Elég volt a mesterségesen felhajtott árakból, meg a tökre oltott, ehetetlen dinnyékből! Termeljetek minőséget!”

Vásárlói csalódások, ízetlen, gumis, lutri a dinnye

A vásárlói elégedetlenség hangosan visszhangzik a bejegyzések között. „Már nem veszek dinnyét” – írta egy kommentelő. „Nincs annyi felesleges pénzem, hogy ízetlen, ehetetlen dinnyére pazaroljam. A lékelést megtiltották, azóta hazárdjáték lett a vásárlás.” A régi megkopogtatós, belenézős bizalom már a múlté. Többen kiemelték, a zöldségosztályon ma vakon kell dönteni, és ha rossz választás volt, a vevő legközelebb már nem kockáztat.

A hozzászólók jó része egyértelműen a termelők pártját fogja. „80 forintért veszi a felvásárló, de nem 80 forint a műtrágya vagy a palánta!” – írta egy termesztő. „Azért dolgozunk, hogy mínuszban legyünk.”