Akárhogy is fáj, a dinnye itt a sztár, Dórinál sorban álltak

Egy fiatal, csinos lány a pultnál tuti siker, tartja a vendéglátós szakma, itt elsősorban nem a dinnyepultra gondoltak, de a dinnye árusítására is kihat, milyen a kisugárzása az eladónak.

A dinnye jól fogy Dórinál is a békéscsabai Lencsési-lakótelep végénFotó: Bencsik Ádám

Dóra fiatalosan, tele derűvel, szakmai hozzáértéssel árulja a görögöt

Ezt mi is aláírjuk, mert Tacsi Dóra fiatalosan, tele derűvel, szakmai hozzáértéssel árulja a görögöt és a sárgát is a békéscsabai Lencsési-lakótelepen, a Gyöngy Presszóval átellenben. Utóbbinak ott van jelentősége, hogy a presszó – de jó, hogy megmaradt még ez a szó – vendégei közül is többen át-átugrottak egy kis dinnyéért Dórihoz. Ahogy egyikük mondta: „Akárhogy is fáj, a dinnye itt a sztár!” Majd jó nagyot kortyolt korsó söréből a férfi, mert a hőségre vannak a hideg dinnye mellett alternatív megoldások is.

A sárga húsú görögdinnye reneszánszát éri

Dóri, a fiatal dinnyeárus elmondta, medgyesi dinnyét árulnak, megy itt a görög és a sárga egyaránt, szerencsére nem unatkozik. A vásárlók közül többeket megkérdeztünk, miért ide járnak, egyértelmű választ adtak: mert finom. Dóri kiemelte, a sárga húsú görögdinnye reneszánszát éli, persze, azért a piros húsú viszi a prímet. A sárga húsút választók azt mondták, régi emlékek jöttek elő, és szerintük a sárga húsú görögdinnye sokkal zamatosabb, édesebb.

Sokan a zöld húsút, ahogy a régiek nevezték, a cukordinnyét viszik

A sárgadinnyénél is megoszlanak a vélemények. Sokan a zöld húsút, ahogy a régiek nevezték, a cukordinnyét viszik. Fontos leszögezni, hogy a szakma ezt miért nem hívja cukordinnyének. Elsősorban azért, mert azóta már ezernyi fajtát kísérleteztek ki, amik ugyanezt az illatot, ízt, aromát adják, a sárgahúsú sárgadinnyénél is.

Minden évben felmerül, hogy a magszegény mekkora teret hódít

A görögdinnyére visszatérve, minden évben felmerül, hogy a magszegény mekkora teret hódít. Mochnács György, aki már 40 éve termeszt dinnyét Békéscsaba határában – és árulja saját portékáját a békéscsabai piacon – elmondta, a magszegény kilóját legalább száz forinttal többért kellene adni, és hosszú évek tapasztalata alapján a többség inkább a hagyományos görögdinnye mellett voksol.