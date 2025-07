Mindent megváltoztató döntés született a nagy múltú kft.-ről

A 30 éves múltra visszatekintő Csabai Foglalkozásegészségügyi Kft. fele részben a magyar állam, fele részben a békéscsabai önkormányzat tulajdonában van. A városi közgyűlés korábbi ülésén úgy határoztak, hogy a város elkéri az államtól az ő részét, azaz kérelmezik a magyar állam, a nagy múltú békéscsabai kft.-ben lévő tulajdonrészének ingyenes önkormányzati tulajdonba adását, a tulajdonosi joggyakorló Országos Kórházi Főigazgatóságnál.

Újabb döntés született a nagy múltú békéscsabai kft.-vel kapcsolatban a városi közgyűlés ülésén. Illusztráció: Shutterstock

Kiderült, hogy mi vár a városra, ha bekebelezi a békéscsabai kft.-t

Az Országos Kórházi Főigazgatóság ezt követően közölte az önkormányzattal, hogy ha hozzá kerül a magyar államtól ingyenesen a kft. másik fele is, akkor azt 15 éven át működtetnie kell, nem idegenítheti el és nem szüntetheti meg – írták a városi közgyűlés elé került előterjesztésben, és mindezt az ülésen is ismertette Szarvas Péter polgármester. Hozzátette, hogy a cég által kínált szolgáltatásra mérséklődött az igény, ráadásul nem is önkormányzati feladat.

Megváltoztatta az önkormányzat a korábbi döntését

Magyarán: nem akkora üzlet ez a kft., mint ahogy elsőre tűnt. Ezen ismeretek alapján végül úgy döntöttek a városi közgyűlés ülésén, hogy mégsem kéri el a magyar államtól a tulajdonrészét a békéscsabai önkormányzat, tehát nem kerül 100 százalékban a város kezébe a Csabai Foglalkozásegészségügyi Kft.