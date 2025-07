Mindent levágtak a kombájnok, átvételi árban kapaszkodik a búza

Végéhez ért az aratás Békésben: Bozó József, a bizottság elnöke az elmondta, őszi árpánál a termés vármegyei átlaga 5,2 t/ha, búzánál 4,5 t/ha.

Befejeződött az aratás Békés vármegyében, nagy szórást mutatnak a hozamok. Fotó: Bencsik Ádám / Forrás: Illusztráció: MW-archív

Az aratás Békés vármegyében a tritikáléval zárult

A rozst 95 százalékban szenázsnak zölden betakarították, 20 t/ha zöldtömeggel. A maradék területet is learatták. A tritikáléval végeztek legkésőbb a Békés vármegyei gazdák, az átlaghozam 4,2 t/ha. A tavaszi árpa vármegyei szinten 3,5 t/ha, a zab 2,8 t/ha termésátlagot hozott. Az őszi káposztarepce átlaghozama 2,4 t/ha, a magborsóé 2,2 t/ha. A szalmabetakarítás 80, a tarlóhántás 30 százaléknál tart.

A szalmabetakarítást az esős napok hátráltatták

Barabás Béla, a Békés Megyei Mezőgazdasági Szövetség titkára elmondta, a korábbi felvásárlási árak nemigen változtak, talán az étkezési búzánál mutatkozik minimális emelkedés. A szalmabetakarítást az esős napok hátráltatták, de a 80 százalékos terület tagszervezeteiknél is reális, a tarlóhántás pedig a duplájára emelkedett. A lehullott csapadék ellenére az aszályhelyzet nem múlt el. Legnagyobb mértékben a kukorica károsodott.

A felvásárlási árak nemigen változtak

Barabás Béla közölte a jelenlegi átvételi árakat is. Őszi árpa: 63 000 Ft/t. Búza (takarmány): 70 000 Ft/t, étkezési: 74 000-77 000 Ft/t, minőségtől függően. Őszi káposztarepce: 170 000-190 000 Ft/t, magborsó: 120 000-130 000 Ft/t.

Nem alakult jól a szezon

Nem alakult jól a gazdák számára az idei gabonaszezon Békés vármegyében. A termésátlagok jóval elmaradtak az előző évekétől – akár 2-3 tonnával is hektáronként –, és az átvételi árak is stagnálnak. Mindezek kihatnak a jövő gazdasági évre is.

Továbbra is aszálykár a meghatározó

Dr. Bacsa Zoltán a Békés Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztályának osztályvezetője közölte, a 29. héten a vármegyei kormányhivatalhoz beérkezett mezőgazdasági kárbejelentések száma 341 darab volt, az összes bejelentés száma 1658. A kárbejelentésekben továbbra is aszálykár a meghatározó, mind bejelentés-, mind parcellaszámban és területnagyságban, ez továbbra is meghaladja az összes bejelentés 70 százalékát.