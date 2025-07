Fontos változásra készül az Aldi, ami közel 80 dolgozót is érint

A német Aldi úgy döntött, hogy szeptember 30-án bezárja webáruházát, és a jövőben ismét a hagyományos bolti vásárlásra helyezi a hangsúlyt. A diszkontlánc szerint ez az a terület, ahol a legnagyobb értéket tudják nyújtani vásárlóiknak.

Az Aldinál új időszak köszönt be, a vásárlási élményre helyezik a hangsúlyt. Illusztráció: MW-archív

Miért zár be az online Aldi?

Ahogy a mindmegette.hu beszámolt róla, a döntés mögött stratégiai átgondolás áll: a vállalat a jövőben minden erőforrását az offline jelenlét erősítésére fordítja. Bár az online vásárlás globálisan népszerű, az Aldi úgy véli, hogy az üzletekben szerzett vásárlási élmény továbbra is kiemelt fontosságú. Az átszervezést mind az Aldi Nord, mind az Aldi Süd is támogatja.

Már nem rendelhetünk, de a termékek maradnak

A bezárás leginkább azokat a termékeket érinti, amelyeket eddig kizárólag online lehetett megrendelni – például háztartási gépeket, barkácseszközöket, elektronikai és lakberendezési cikkeket. Ezek a jövőben is elérhetők lesznek az áruházakban, de csak személyes vásárlás útján. A megszokott akciók, kedvező árak és a termékek minősége azonban nem változik.

Az Aldi digitális jelenléte továbbra is megmarad. A mobilalkalmazás és a hivatalos weboldal is működni fog, amelyek segítségével továbbra is nyomon követhetők a legfrissebb ajánlatok, receptek és boltok.

A jól ismert szolgáltatások, mint

az Aldi Talk,

az Aldi Utazás

vagy az Aldi Fotó, szintén változatlan formában működnek tovább.

A munkavállalókat is érinti

A webáruház megszüntetése mintegy 80 dolgozót érint, de egyelőre nem tudni, milyen átszervezések várhatók pontosan. Az Aldi későbbre ígért részletes tájékoztatást az érintettek jövőjéről.