Szuper ár: elárulták titkaikat, ezek alapján akciózik a Lidl, a Spar és az Aldi

Számos egyéb módon szorítja lejjebb árait a diszkontlánc

És hogy még szélesebb legyen az alacsonyabb árú termékek palettája, a Lidl drogériás termékekhez is kedvezőbb áron juthatnak hozzá a vevők, hiszen május közepétől egy sor szépségápolási termék és vegyiáru árát is jelentős mértékben csökkentette. A diszkontlánc még számos egyéb módon, különböző kedvezményekkel is lejjebb szorítja árait. A hetente változó akciók mellett a „Szuper ár” és az „Őrületes Lidl ár” címkével jelzett termékeket és az XXL-es kiszerelésűeket is jóval olcsóbban lehet megvásárolni. Minden pénteken 15 százalékos kedvezményt nyújt a friss halak árából, és a Lidl Plus applikáció változatos spórolási lehetőségeivel is sokan élnek – ismertették.

A Spar külön akciótervet dolgozott ki az árak csökkentésére

Maczelka Márk, a Spar Magyarország kommunikációs vezetője azt válaszolta megkeresésünkre, hogy az áruház akciós politikájának célja, hogy vásárlóik számára a lehető legjobb árakat biztosítsák, mely több komponensből áll össze. A Spar akcióterv részeként a szuper árakciók sárga címkével vannak ellátva, hétvégén pedig extra kedvezményekkel várják a vásárlókat. Emellett a MySPAR appal és a SuperShop pontok beváltásával is további árcsökkentést lehet elérni. Az üzletlánc aktuális ajánlatai pedig mindig megtalálhatóak a Spar weboldalán.

Ekkora bért adnak idén a multik

Futótűzként terjed ez a megoldás a nagy láncoknál

