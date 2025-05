Porba vetettek a gazdák Békésben – egyelőre csak álmodnak az aranyat érő májusi esőről

Csúsztak a tavaszi mezőgazdasági munkák Békés vármegyében, és a hideg, sőt fagyos éjszakák, hajnalok miatt a vetés is. Adamcsik László agrármérnök, a Csabai Raktárszövetkezet elnöke kiemelte, a talaj hőmérséklete nem engedte meg, hogy vessen a gazdák túlnyomó többsége, a napokban kellett, kell pótolni.

A vetés után aggódnak a gazdák, hogy megfelelően kicsíráznak, fejlődnek-e a növények. Fotó: Illusztráció: Bencsik Ádám-archív

Az Alföld délkeleti részén tovább fokozódhat az aszály

Nem meglepetés, hogy a legnagyobb vetésterülete a tavasziak közül idén is a kukoricának és a napraforgónak van Békésben. Az agrármérnök szólt arról is, a téli tavaszi hideg visszavetette az őszi kalászosokat – búzát, őszi árpát – a fejlődésben, stresszhatást okozott, ami a terméseredményekben is megmutatkozik majd.

A téli csapadék hiánya mellett aggasztó a tavaszi szárazság is. A HungaroMet legfrissebb elemzése szerint a tendencia folytatódhat: az Alföld délkeleti részén tovább fokozódhat az aszály. A melegben a lehullott néhány milliméter eső hipp-hopp elpárolgott, hozzásegített ehhez a megerősödő szél is. Anyák napján is déli, délkeleti országrészben a legkisebb a csapadék esélye, itt van kilátás a legtöbb napsütésre, és a magasabb (egyes helyeken még mindig 30 fokot közelítő) csúcsértékekre. A Köpönyeg.hu szerint hétfőn már nagyobb az esélye a csapadéknak szűkebb hazánkban is.

A Hungaromet mára kiadott térképén látszódik, hogy mi várható ma. Forrás: Hungaromet

Több Békés vármegyei gazda is kifejezte félelmét: ilyen időjárási körülmények között hogyan és milyen termésük lesz a most elvetett kukoricából és napraforgóból.

A vetés után akad bőven nehézségük a gazdáknak

– Történelmi aszály tette tönkre a termést 2022-ben, a következő évek sem voltak sokkal jobbak, amikor pedig tavaly már-már reménykedtünk, beütött a toxin a kukoricánál – mondták a termelők. – Most 45 fokos hőséget is előjeleznek nyárra, már van mezőgazdasági tömörülés, mely a mediterrán országokban gazdálkodóktól kér, vár segítséget, miként alakítható az időjáráshoz a vetésszerkezet. Mindehhez jön az értékesítési bizonytalanság, szóval, akad nehézség bőven.