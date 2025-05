Friss áru 4 órája

Már szállingóznak ki az utak mellé az árusok, egyre több helyen kapható a magyarok kedvenc gyümölcse

Az április eleji fagyok nagyon sok gyümölcsnek betettek már virágkorukban. Békés vármegyében főként a kajszi- és a meggyfák fagytak el, de van egy olyan gyümölcs is, melyről kevesebb szó esett az áprilisi hideg idő miatt, pedig nagyon megsínylette. A fóliás is késett egy-két hetet, most azonban már ez kint van piacokon, sőt az utak mellett is.

A lédús, zamatos szamóca is kényes a hidegre, emiatt csúszott a fóliás megjelenése. Pedig kell, hiszen a görög már kifutóban van. A szabadföldin kevesebb a virág, és azt jósolják, a szemek is kisebbek, deformáltabbak lesznek. A szamóca már az utak mellett, Békéscsabán a strand közelében is kapható

Fotó: Dinya Magdolna A szamóca mérete miatt van leginkább árkülönbség Persze, a szabadföldi idény is csúszik, a Békés vármegyei termesztők szerint május végén kezdődhet csak az igazi szezon. Az utak mellé azonban már szállingóznak ki a szamócaárusok, ha még nem is mindegyik megszokott helyre Békéscsabán. Az Árpád-fürdő közelében lévő stand azonban már napok óta üzemel, fogy is a szamóca, de május 1-jétől kezdve még nagyobb forgalmat várnak. Csütörtökön reggel hatkor nyitott ki ugyanis nyári üzemmódban a strand. – Békéscsabai termelő fóliás, szép szamócáját árulom, mindennap frissen jön az áru – ecsetelte Majnár Éva eladó. – Az ár egyre inkább megy lejjebb, így már nemcsak csipegetik a földiepret a vásárlók, hanem több dobozzal is visznek. A méret szerint van az árban különbség. A hazai földiepernek jobb az illata, íze, aromája Gyuricza Ágnes, a békéscsabai piac vásárcsarnokának egyik eladója elmondta, bár található még a piacon görög szamóca, de a többség a hazait választja, még ha drágább is. A Görögországból származó földieper ára kilónként 2000 forint körül alakul, a hazaié 2500-4000 forint között kapható. A vásárlók szerint a magyar nagy előnye, hogy jobb az illata,

íze,

aromája

és mivel nem utaztatott, friss, és tovább eláll. Szamócából Békésben leginkább clery, asia és joly fajtákat termesztenek. Ezek képviselik a hazai ízvilágot. Aki a savasabb ízű szamócát kedveli, annak a clery az ideális választás. Az asia édesebb, a joly termése pedig fűszeresebb zamatú. Szamócának, földiepernek és epernek is hívják Korábban írtunk arról, hogy örök kérdés ennek a népszerű gyümölcsnek a neve. Szamócának, földiepernek és epernek is hívják. Hankó János békéscsabai kertész elmondta, amit eperként árusítanak manapság az utak mellett, a boltokban és a piacon, az nem eper, hanem szamóca. Az eper fán nő, mégpedig eperfán, vagy fehér, vagy fekete színű, és nem szamócapiros. Áthidaló névmegoldás a földieper

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!