A legnagyobb sztároktól tudhatták meg a gyerekek, miről is szól a munka

A közel 600 elődöntősből 11 Békés vármegyei diák jutott el a Szakma Sztár Fesztiválra, azaz a Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV) és az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny döntőjébe, amelyen több mint 50 szakmában közel 200 diák mérte össze tudását, tehetségét:

Közel 450 Békés vármegyei diák vett részt a kamara jóvoltából a Szakma Sztár Fesztiválon

Fotó: BVKIK

Bécsi Petra Csenge és Gulyás Sára grafikusok,

Ruszkó Panna turisztikai technikus,

Jenei Jázmin cukrász szaktechnikus,

Czuth Bianka és Hidvégi Bálint szakács szaktechnikusok,

Nagy Ákos Imre kereskedelmi értékesítő,

Orczifalvi Krisztina, Ádám Balázs, Kugyelka András, Lestyán Gábor nyomdaipari technikusok.

Ők is eljutottak a Szakma Sztár Fesztiválra

A Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara mintegy 450 Békés vármegyei diák buszos utazását szervezte meg a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával.

A mezőberényi, szeghalmi, békési, köröstarcsai, kunágotai, medgyesegyházi, csanádapácai, szabadkígyósi általános iskolásoknak a szakmaválasztásban szerettek volna ezzel segíteni, a Békéscsabai és a Gyulai Szakképzési Centrum tanulóinak pedig abban, hogy a helyszínen biztathassák az iskolatársaikat.

A kamara szerint a gyerekek számos élménnyel gazdagodtak: olyan szakmákat ismerhettek meg, amelyekről talán nem is hallottak, megtudhatták, miről is szól az a munka valójában, amit eddig is tanulni szerettek volna.