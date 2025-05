Rémisztő panelpletyka terjed: tisztáztuk a szakemberrel, eljárt-e az idő sok ezer ember otthona felett

Hamarosan összedőlnek, vagy ha nem is dőlnek össze, akkor is bontani kell, mert csak 50 évre tervezték őket – terjednek a hírek a panelekkel kapcsolatban. Békéscsaba is tele van több lakóteleppel, több száz olyan lakással, amelyek ezzel a technológiával épültek évtizedekkel ezelőtt, és bizony az 50 év vagy immár le is telt vagy hamarosan letelik. Felmerül a kérdés, hogy mi lesz az épületekkel, főleg a bennük lakó családokkal, emberek ezreivel.

Tényleg bontani kell a paneleket? Szakemberek beszéltek arról, hogy mennyire strapabíróak az épületek.

Fotó: MW

Minden ötödik magyar panelben él

Magyarországon közel 788 ezer panellakás található, ezekben él a lakosság ötöde – írta az Origo, amely a cikkében felelevenítette, hogy Magyarországon az első kísérleti jellegű panelház 1959-ben épült fel kohósalakos technológiával Dunaújvárosban. Az 1970-es évektől a demográfiai nyomás, a várható lakáshiány miatt újabb építkezések jöttek, ekkor épültek a 8-10 emeletes tornyok. A nagy panelosítási hullám után az 1980-as években folytatódott a több ütemben készülő nagy lakótelepek építése. Ekkor jelentősen javult a kivitelezés minősége, illetve odafigyeltek a lakókörnyezet minőségére is.

Kétezer lakás kivitelezését irányította a békéscsabai szakember

Mácsai Sándor – aki nemrég kiérdemelte a Békéscsabáért kitüntetést – békéscsabai építőmérnök annak idején több mint 2 ezer lakás kivitelezését irányította Békéscsabán – például a Lencsési lakótelepen vagy a Bartók Béla úton –, illetve a vármegyében, Gyulán és Orosházán. Elmondta, hogy a 1970-es évektől az 1990-es évekig több ezer panellakás épült a vármegyeszékhelyen, csak a Lencsési lakótelepen több mint 600, de megemlítette a belvárost is, így a Bartók Béla utat. Közben a szegedi vállalat is dolgozott, az ő nevükhöz fűződnek a tízemeletesek a Lencsési és a Kazinczy-lakótelepen.

Mácsai Sándor szerint statikailag kiválóak az épületek

– Megfelelő, ellenőrizhető minőségben készültek a panelek, nem dőlnek össze az épületek, nem kell őket bontani – oszlatta el a tévhiteket, a pletykákat Mácsai Sándor. Beszélt arról, hogy 1978-ban volt egy jelentős földrengés Békés vármegyében, és hogy akkor az evangélikus nagytemplomban keletkezett egy repedés, a panelházaknál azonban semmi problémát nem lehetett észlelni. A békéscsabai építőmérnök hangsúlyozta: statikailag megfelelőek, kiválóak az épületek.