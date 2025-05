Nem érdemes rögtön behúzni a kukát, ha kiürítették – ez a saját érdekünk

Az nem újdonság, hogy a szemétszállító cég számára fontos, hogy legyen matrica az utcára kitett kukán. A kiküldött matricát jól látható helyre kell felragasztani, egyfajta igazolásként, hogy jogosan veszik igénybe a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. A szolgáltatónál így tudnak ellenőrizni. Ha a kihelyezett kukán, edényen nincs azonosító matrica, akkor kérik az ügyfelet arra, hogy pótolja a hiányosságot – ismertették korábban a MOHU-nál, hogy mit kell tudni általánosságban a kukamatricákról.

Új matrica érkezik, ugyanis újdonságra készülnek a MOHU-nál: bevezetik a digitális edényazonosító rendszert.

Fotó: Illusztráció: MW

Újdonságra készülnek a MOHU-nál

A MOHU-nál most egy újdonságra készülnek. Bevezetik a digitális edényazonosító rendszert (DEAR), amely lehetővé teszi a kommunális hulladékgyűjtő kukák pontos nyilvántartását és nyomon követését. A hulladékkezelés átláthatóbbá és hatékonyabbá válik, miközben lehetőséget teremt a rendszer az illegális ürítések kiszűrésére is. Azt is írták, hogy a program 2025 áprilisában indul, a lakosság pedig egy egyszerű matricázási folyamat során csatlakozhat a rendszerhez.

Jön a digitális edényazonosító rendszer, itt vannak az előnyei

A DEAR-nek is nevezett rendszer előnyeit hosszasan sorolták. Többek között azt, hogy

a régi kukákat szükség esetén akár automatikusan korszerűbbre cserélik egy egyszerű, akár érintkezésmentes ügyintézéssel;

segíti a reklamációk kivizsgálásának folyamatát, ami így gyorsabbá és egyszerűbbé válik;

elkerülhetők a félreértések és a téves számlázások;

az illegálisan kihelyezett hulladék is kezelhető, hiszen nyomon követik, melyik kuka jogosult az ürítésre.

Mikor érkezik meg a matrica?

A matricázás április 15-ével kezdődött, meghatalmazott munkatársak és szerződéses partnerek helyezik el a kukákra az időjárásálló azonosító matricákat. Ezért azt kérték az ingatlanhasználóktól, hogy a szemétszállítás napján ne húzzák be 18 óra előtt a kukát, akkor sem, ha üres – egészen addig, amíg a matrica fel nem kerül rá, hogy a kollégáik számára elérhető helyen legyen a kuka. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a matricát a kukán kell hagyni.