Egyeztettek az M44 új szakaszáról, az is kiderült, mikor indulhat az útépítés

Minderről Békéscsaba polgármestere beszélt pénteki sajtótájékoztatóján, melyen többek között szó esett az M44 tervezett új szakasza kapcsán tartott lakossági fórumról is. Szarvas Péter elmondta, az egyeztetésre a Sikonyi városrészben lakókat, valamint az ott ingatlannal rendelkezőket várták. A városvezető kiemelte, mintegy 60 fő jelent meg a városháza dísztermében, ahol az Építési és Közlekedési Minisztérium, valamint a tervezőirodák képviselői is jelen voltak.

A sikonyiakkal is egyeztetett a békéscsabai városvezetés az M44 tervezett új szakaszának nyomvonala kapcsán. Fotó: MW-archívum

Körvonalazódik az M44 román határ felé vezető nyomvonala

Szarvas Péter hangsúlyozta, kétségtelen, hogy az M44 tervezett útvonala érinteni fogja a Sikonyi városrészt is. A tervezők szerint ugyanis vélhetően ez a kidolgozott nyomvonal kerül majd a minisztérium elé és erre készül majd el a környezetvédelmi hatástanulmány. A polgármester szerint ugyanakkor a sikonyiak választ kaphattak a feltett kérdéseikre.

Ha minden a tervek szerint halad, akkor mostantól számítva 3-4 évre lesz szükség az engedélyes kiviteli tervek elkészültéig, ami 2028 második felét jelenti

– fogalmazott, majd hozzátette, maga az építkezés 2030 előtt valószínűleg nem indul el.

A fórumon szó esett a M47-esről is

Szarvas Péter az egyeztetésen szóba hozta az M47-es gyorsforgalmi út ügyét is. Mint mondta, a Békéscsabát Berettyóújfaluval összekötő szakasz tervezése elkezdődött, így ott is számítani kell majd különféle megbeszélésekre a területkisajátítások kapcsán, de ez mindenképpen szükséges ahhoz, hogy létrejöjjön a fejlesztés.

– Békéscsaba számára létkérdés, hogy minél több gyorsforgalmi út érintse a várost, a kormány pedig partner ezek megvalósításában. Aki kimarad a közúti, vasúti fejlesztésekből, az gazdaságilag is lemarad – szögezte le Szarvas Péter.

Korábban a mezőmegyeriekkel is tárgyalt a város az M44 nyomvonaláról

A városüzemeltetési, fejlesztési és zöld bizottság a közelmúltban ülésezett, ezen szintén szó esett az M44-esről, hogy a nyomvonalak véleményezése után dönteni kell valamelyik verzió mellett. Szarvas Péter április közepén megerősítette: olyan nyomvonal mellett határoztak, amely figyelembe veszi a mezőmegyeriek kéréseit, azaz a lehető legtávolabb megy a városrésztől.