Itt a Lidl nagy bejelentése – már péntek reggeltől él

Egész májusban napi meglepetéssel várja vásárlóit a Lidl: minden nap egy kiválasztott termékre 40% kedvezményt kínálnak – számolt be a hírről a BorsOnline. A kedvezmény egy, az adott napra érvényes kupon formájában jelenik meg a Lidl Plus mobilalkalmazásban, és kizárólag azon keresztül váltható be. Fontos tudni, hogy a kupon csak az adott napon és egyszeri vásárlásra használható fel. A promóció május 2. és 31. között tart, és csak a Lidl Plus app felhasználói számára elérhető.