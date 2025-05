Itt a Lidl nagy húzása: a Squid Game főhősei is ezt ették, hogy életben maradjanak – videóval

A Squid Game a világ egyik legnézettebb sorozata, most a film világát megidéző finomságokat is megkóstolhatjuk, ha beugrunk a Lidl-be. A Netflix sikerszériájában pénzszűkében lévő versenyzők egy csoportja küzd meg egymással halálos feladatokon keresztül, hogy végül megnyerjék a nagy pénzjutalmat. Ha a diszkontláncban pénzt nem is nyerünk, de több Squid-Game terméket is megkóstolhatunk, így

gabonapelyhet

kekszet.

Korei témahetet tartanak Lidl boltjaiban. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Lidl: koreai termékek előtérben

A Lidl régóta ismert arról, hogy hetente megújuló tematikus kínálatával elhozza a világ ízeit vásárlóinak. Kapható többek között tteokbokki többféle ízesítésben készételként, de a fogás fő alapanyaga, a rizstésztarudacskák is megtalálhatók a kínálatban, így azok is megkóstolhatják ezt az ételkülönlegességet, akik maguk szeretnék elkészíteni otthon – írta a Mindmegette a koreai hétről.

A kulturális központban kóstoltak

A Koreai Kulturális Központban kóstolták meg a hamisítatlan koreai ételeket, melyeket most a Lidl-ben is beszerezhetünk. Ahogy a videóban láthatjuk, összeállt például a topokki, ami nagyon finom fűszeres étel, de sütöttek csirkét és marhát is a pácokkal. A Pepero pedig egy nagyon népszerű desszert Koreában.