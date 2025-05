Ingatlan aprópénzért, Békésben most ez is lehetséges!

Ingatlant venni manapság nem kis vállalkozás: a folyamatosan emelkedő árak és a szűkülő kínálat miatt egyre mélyebbre kell nyúlni a zsebünkbe, ha saját otthonra vágyunk. Van azonban egy kevésbé ismert, de annál kedvezőbb lehetőség: az árverés. A bírósági végrehajtás során elérhetővé váló ingatlanok között olykor meglepően jó állapotú házak, lakások, telkek is feltűnnek, ráadásul a piaci árnál néha jóval alacsonyabban. A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) nyilvános árverési felületén jelenleg Békés vármegyében is több ilyen ingatlan található – ezek közül mutatunk most néhány figyelemre méltó darabot.

Kedvező áron juthatunk ingatlanokhoz Békés vármegyében is a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar árverezésén. Illusztráció: Gettyimages

Összesen 155 Békés vármegyei ingatlan listázható ki az adatbázisban, de ebből csak 128 tehermentes. Ezek zöme községekben, falvakban található, akad pár békéscsabai ingatlan is. Az árak egészen széles skálán mozognak: 70 ezer forinttól 51 millió forintig találhatók házak.

Ingatlan félmillióért? Miért ne!

Pusztaföldváron egy 2223 nm-es területen található egy megközelítőleg 80 nm alapterületű lakóház. A 90 éves épület nincs túl jó állapotban: nincs alapozása, se szigetelése, a tetőszerkezete is erősen felújításra szorul. A vegyes falazatú, kályhával fűthető házban 2 szoba, egy előszoba, konyha, kamra, fürdőszoba és wc található, a villany és a víz be van vezetve. Az épület lakatlan, romos állapotban van, cserébe tehermentes, nincs osztott tulajdonban. A kikiáltási ára 500 ezer forint, a minimum ára pedig 350 ezer forint.

Tótkomlóson egy 521 nm-es telken kínálnak árverésre egy 100 éves, 90 nm-es házat. Az épület rossz állapotban van, nincs alapozása sem szigetelése, a födém pedig beszakadt, így aki ezt venné meg, jobban jár, ha lebontja a házat. Tartozás miatt a közművek is ki vannak kapcsolva, úgyhogy ilyen pluszköltséggel is számolnia kell a vevőnek. Az ingatlan minimum ára 350 ezer forint, a kikiáltási ára pedig félmillió.

Kaszaperen egy 1944 nm telken található egy 85 éves, körülbelül 85 nm-es, vegyes falazatú épület. Az alapozás és a szigetelés itt is hiányzik, a villany is ki van kötve, ráadásul csak a tulajdoni hányad fele vásárolható meg.