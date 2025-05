AquaPalota, Vízi gyermekparadicsom, a vár gyertyafényben: Gyulát egyre többen fedezik fel külföldről is – képekkel, videókkal

Van egy fantasztikus kiállítóterünk, de nem csak múzeumként működünk. Rendszeresen szervezünk programokat, például szombaton esténként gyertyafényes tárlatvezetést tartunk. A visszajelzések szerint is izgalmas végigsétálni gyertyával a kézben egy sötét várban, természetesen szakember vezetésével. Szombatonként egyébként is egész napos programot kínálunk, van solymászat, szablyavívásról hallhatnak történelmi előadást az érdeklődők, amit ki is próbálhatnak, de egyéb tematikus események is várják a látogatókat.