Az áprilisi fagy irtózatos pusztítást végzett a megyében, fogják a fejüket a gazdák

A korai virágzású kajsziknak Békés vármegye sok helyén már a március végi fagyok miatt lőttek, aztán pedig április 6-9. között ismét szokatlanul erős éjszakai fagyok voltak, így a fagykár jelentős. A zord idő hatalmas pusztítást okozott a virágzó gyümölcsösökben, valamint a határban is az őszi kalászosoknál és más szántóföldi kultúráknál.

Az áprilisi fagykár nagyon jelentős volt Békés vármegyében, a rendkívüli időjárás az őszibarackot sem kímélte.

Fotó: Illusztráció: MW-archívum

A stresszhatás a terméseredményekben is megmutatkozik majd

A repce sok helyen kiheverte az áprilisi fagyokat, de több Békés vármegyei gazda is elmondta, most a bundásbogár támad. Békésben akadt olyan terület, ahol 40 hektáron teljesen elfagyott az olajretek. Adamcsik László agrármérnök, a Csabai Raktárszövetkezet elnöke szólt arról, hogy az április eleji téli időjárás visszavetette az őszi kalászosokat a fejlődésben, stresszhatást okozott, ami a terméseredményekben is megmutatkozik majd.

A bejelentési határidő május 31-re hosszabbodott

A károknál a bejelentést alapesetben a mezőgazdasági káresemény bekövetkeztétől számított tizenöt napon belül kell megtenni. Mivel a bejelentés határideje az Egységes Kérelem benyújtásának időszakára esik, ezért a bejelentési határidő legkésőbb 2025. május 31-re hosszabbodik – hívta fel a figyelmet az agrárkamara.

Mínusz 4 és mínusz 6 Celsius-fok alatti fagyok is előfordultak

A hozamcsökkenést okozó tavaszi fagy esetén a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésének azt az időpontot kell tekinteni, amikor a fagy a károsodással érintett területen bekövetkezik – tették hozzá. Tavaszi fagy akkor valósul meg, ha a kockázatviselés helyén a tavaszi időszakban a talajszinttől számított kettő méter magasságban mért mínusz 2°C vagy annál alacsonyabb hőmérséklet áll fenn. Erről a termelő a HungaroMet honlapján tudott, tud tájékozódni.

Az áprilisi időszakban sok helyen zuhant a hőmérséklet az éjszakai órákban tartósan mínusz 2 Celsius-fok alá, amely a virágzó növénykultúrákban már jelentős terméskiesést tud okozni, de mínusz 4 és mínusz 6 Celsius-fok alatti fagyok is előfordultak.

A fagykárban a kajszit és a mandulát

az őszibarack,

a cseresznye,

a meggy

és a szilva követte.

A fagyok még a védekezés mellett is komoly károkat okoztak Békésben.