Gigacégnél kaphatnak munkát a békéscsabai képzőközpontban végzettek is

A BYD szegedi autógyára a jövő nyártól termel, az elektromos autókat gyártó üzemben mintegy 10 ezer szakember dolgozik majd, így a vállalkozás a térség egyik legnagyobb munkaadója lesz.

Varga-Bajusz Veronikával is egyeztetett Mucsi Balázs

Fotó: Lehoczky Péter

Tízezer munkavállalót mobilizálnak a térségből

A BYD nevű márkát gyártó cég, amelynek neve a Built Your Dream – Építsd az álmod! – kedden együttműködési megállapodást kötött a dél-alföldi régió szakképzési centrumaival, Köztük a Békéscsabai Szakképzési Centrummal, és az Szegedi Tudományegyetemmel is. Mucsi Balázs, a Békéscsabai Szakképzési Centrum (BSZC) főigazgatója elmondta, a 10 ezer munkavállaló mobilizálása a térségből lesz, így ebben Békés vármegye is jelentős szerephez jut.

– Kiemelten számítanak a BSZC Légi és Gépipari Képzőközpontjának technikusaira, valamint az innen a felsőoktatásba, mérnöki pályára kerülőkre – hangsúlyozta Mucsi Balázs. – Olyan eszközökkel dolgoznak a képzőközpontunkban a diákok, és olyan magas kvalitású mérnök-tanárok oktatják őket, hogy a BYD legmagasabb szintű elvárásainak is megfeleljenek a gépgyártásban, a termelésben.

Mucsi Balázs hozzátette, hogy a mérnök-tanárokat Franciaországban, az Airbus-szal együtt képezték ki, tehát olyan légiipari tudást adnak át a diákoknak, ami valódi unikum lehet a BYD-nél is.

Fotó: Lehoczky Péter

Karriert építhetnek a cégnél

Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára hangsúlyozta, a kormány azért fejleszti az oktatási rendszert, az egyetemeket, a szakképzési centrumokat, hogy egy-egy régió motorjává váljanak, és minőségi, piacképes képzést nyújtsanak a diákoknak, hallgatóknak. Az oktatásból kikerülő fiatalok erősítik az adott térség gazdaságát, minőségi munkaerő-utánpótlást biztosítanak a vállalkozások számára. A megállapodásban a BYD Auto Hungary Kft., az SZTE és a régió szakképzési centrumai meghatározták azokat a lépéseket, melyek által a képzésben résztvevő fiatalok a későbbiekben karriert építhetnek a cégnél.

A BYD valódi tudásközpontot alakít ki

Gan Gábor, a BYD elnöki iroda magyarországi igazgatója kiemelte, az együttműködés nemcsak a termelési kapacitás kiépítését szolgálja, a BYD pedig valódi tudásközpontot alakít ki Szegeden. A cég a program részeként gyakorlati képzési lehetőségeket biztosít a szakképzésben és a felsőoktatásban tanulók számára, szakmai képzéseket nyújt a frissdiplomásoknak. A következő években a BYD több száz tehetséges fiatal számára teremt karrierlehetőséget. Szeretné, hogy a képzésekben résztvevők korszerű ismereteket és készségeket szerezzenek.