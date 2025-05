Ennek a gyümölcsnek nem csak az ízétől vágunk savanyú pofát, de az egészségünk érdekében megéri megfizetni az árát

Erre mondják, jó, hogy lehet kapni. Még import az áfonya, ezért is kiugróan magas az ára, bár azt sem tudni még, hogy a hazai mennyiért kerül majd júniusban a piacokra, üzletekbe, és hogyan alakul az ára augusztusig. Legutóbb a fóliás szamóca árát jártuk körbe Békés vármegyében, már az utak mellett is árulják. A görög lényegében már kifutott, és a hazai földiper ára is szépen araszolgat lefelé. Táblázatunkból, ez is kiderül.

Az áfonya a bogyós gyümölcsök hercegnője. Fotó: Dinya Magdolna

Ezt a gyümölcsöt nem kilószámra vesszük

Az áfonyára visszatérve, vannak áruházláncok, ahol akciósan 4-6 ezer forintra jön ki, de ezt a gyümölcsöt nem kilószámra vesszük, hanem dekára. A nagyáruházakban jellemzően 10 dekás áfonyás dobozok ücsörögnek a polcokon. Sokan mégis inkább a piaci áfonyát vásárolják Békés vármegyében is, mert – ahogy többen mondták – ott van eléjük kitéve, és nem dobozban. Így látszik, hogy frissek, szépek a szemek, és akár meg is kóstolhatják. Az áfonya íze savanykás-édes, kissé fanyar.

A bogyósoknál a szamóca a királynő, az áfonya a hercegnő

A legújabb kutatások szerint az áfonya valóban megérdemli jó hírnevét. Mindössze egyetlen adag annyi antioxidánst tartalmaz, mint amennyi antioxidáns található öt adag sárgarépában, almában, brokkoliban vagy sütőtökben. Gyuricza Ágnes, a békéscsabai piac vásárcsarnokának egyik eladója elmondta, kimondva soknak tűnik az áfonya 12-15 ezer forintos ára, de mivel kicsi gyümölcs, nem nagy tételben viszik. Hozzátette, mindig friss, mert egyszerre csak annyit hoznak, amennyi a tapasztalataik alapján el is fogy. Míg a szamócát a bogyós gyümölcsök királynőjének tartják, addig az áfonya a hercegnő, vagyis a második legjobban kedvelt bogyós gyümölcs.

Piaci árak