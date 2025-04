Tavaszi színkavalkád 1 órája

Új szelek fújnak a zöldségeknél a piacon, de mélyebben kell a zsebbe nyúlni

Nem könnyű a döntés, ha most választunk zöldségeket a piacon. Itt vannak a tavalyi termésű zöldségek, de sorra érkeznek az idei magyar primőrök is. Árban nagy a különbség, de a hazait frissességben, kinézetben, és főként ízben semmi nem veri. Táblázatunkból kiderül, hogy milyenek a zöldség- és gyümölcsárak árak húsvét előtt a békéscsabai piacon, mely szombaton is nyitva tart 6-14 óra között.

A magyar zöldségek, gyümölcsök biztonságosabbak, nyomon követhetőbb, átláthatóbb az eredetük. Lehet, hogy egy-egy külföldi áru mutatósabb, de megkóstolva rájön a vásárló, hogy a magyarnak sokkal jobb az íze. A zöldségek közül több hazai jött be a békéscsabai piacra Fotó: Bencsik Ádám Vannak olyan zöldségek, amik kevésbé terhelik meg a pénztárcát – A magyar és magyar zöldségek között is nagy már a különbség – hangsúlyozta a békéscsabai piacon Szilágyi Jánosné, aki elsősorban a húsvéti asztalra vásárolt zsenge újhagymát, fejes salátát, piros retket. – Ezek olyan zöldségek, amik nem terhelik meg túlságosan a pénztárcámat, újburgonyát azért még nem veszek kilónként 1900-2000 forintért. A sárgarépánál és a petrezselyemgyökérnél az új, csomósat választottam a tavalyi helyett, egészen másképp néz ki, vonzza a szemet, és jobb, kellemesebb az íze is. A sonkához, kolbászhoz, tojáshoz kell a sokféle új zöldség is Gyuricza Ágnes eladó a békéscsabai vásárcsarnokban standjuknál kiemelte, az új fejes káposzta, a kovászolni való uborka, az új cékla is keresett. Ahogy mondani szokta, ezeket ugyanakkor még inkább csak csipegetik a vásárlók, többször jönnek kevesebbért, csak annyit visznek, ami biztosan elfogy. Persze, a húsvét kicsit más, ilyenkor jobban kinyitják a vevők a pénztárcájukat, mert a sonkához, kolbászhoz, tojáshoz kell a sokféle új zöldség is, ami igazi tavaszi színkavalkádot mutat az asztalon. Ma még megveheti a sonkát, aki eddig nem kapott észbe. Fotó: Bencsik Ádám Piaci árak Tv-paprika: 1800–2200 Ft/kg

Hegyes-erős paprika: 250–350 Ft/db

Kaliforniai paprika: 3000–3500 Ft/kg

Zöldhagyma: 300–350 Ft/csomó

Piros retek: 350–400 Ft/csomó

Sörretek: 750–800 Ft/csomó

Medvehagyma: 500–800 Ft/csomag

Póréhagyma: 550-700 Ft/db

Paradicsom: 1300–1600 Ft/kg

Koktélparadicsom: 3200–3500 Ft/kg

Fejes káposzta: 400–500 Ft/kg

Fejes káposzta (új): 650–750 Ft/kg

Kelkáposzta: 800–990 Ft/kg

Lila káposzta: 650–800 Ft/kg

Burgonya: 350–500 Ft/kg

Burgonya (sárga): 500–550 Ft/kg

Újburgonya: 1900–2000 Ft/kg

Édesburgonya: 1000–1700 Ft/kg

Vöröshagyma: 450–550 Ft/kg

Lila hagyma: 800–900 Ft/kg

Fokhagyma: 4000–4500 Ft/kg

Sárgarépa: 500–700 Ft/kg

Sárgarépa (új): 400–500 Ft/csomó

Petrezselyemgyökér: 1200–1500 Ft/kg

Petrezselyemgyökér (új): 1000–1900 Ft/kg

Karalábé: 350–450 Ft/db

Karfiol:800–900 Ft/kg

Brokkoli: 2000–2500 Ft/kg

Zeller: 450–600 Ft/db

Cékla (új): 300–400 Ft/db

Spenót: 1900–2000 Ft/kg

Spárga: 2500–2800 Ft/csomó

Cukkini: 1500–1800 Ft/kg

Padlizsán: 1050–1600 Ft/kg

Főzőtök: 1500–1600 Ft/kg

Dióbél: 4500–5500 Ft/kg

Mák: 2200–2500 Ft/kg

Jégsaláta: 750–850 Ft/db

Kígyóuborka: 1400–1500 Ft/kg

Fűszerpaprika (őrölt): 6000–8500 Ft/kg

Savanyú káposzta: 850–900 Ft/kg

Gomba (csiperke): 1800–2000 Ft/kg

Alma: 550–700 Ft/kg

Körte: 1300–1990 Ft/kg

Szamóca (görög): 2500–3000 Ft(kg

Szamóca (magyar): 4000–6000 Ft/kg

Görögdinnye: 1300–1500 Ft/kg

Csíramálé: 750–800 Ft/doboz

Szőlő: 2900–3990 Ft/kg

Banán: 600–850 Ft/kg

Citrom: 1500–1600 Ft/kg

Mandarin: 1000–1300 Ft/kg

Narancs: 600–990 Ft/kg

Grapefruit: 1200–1250 Ft/kg

Királydatolya: 6500–7000 Ft/kg

Földimogyoró: 2500–3600 Ft/kg

Lime: 2700–3500 Ft/kg

Gyömbér: 3000–3500 Ft/kg

Kivi: 1000–1600 Ft/kg Forrás: Hírlap-gyűjtés



Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!