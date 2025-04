Most már bizakodhatunk: végre igazán beindult a virágzás

Ahogy arról már beszámoltunk, szinte teljesen elintézte az április 5-én érkezett markáns hidegfront a gyümölcsösöket. A sarkvidéki eredetű levegő által okozott fagykár a gazdák beszámolói szerint rendkívül jelentős, ami pedig végső soron akár komoly áremelkedéshez vezethet majd. Arról nincsenek részletes információink, hogy ténylegesen mekkora károkat okozott az elmúlt hetek fagyos időjárása. Szerencsére olybá tűnik, hogy ennek ellenére folytatódik a virágzás. A múlt heti talajmenti fagyokat követően sokan aggódtak, különösen a gyümölcsfák virágzása miatt. A legkritikusabb április 6-ai és 7-ei napokon a fagykárt okozó hideg volt a jellemző, a gyümölcstermő területeken is– olvasható a koponyeg.hu cikkében.

Az almafák virágzása bizakodásra adhatnak okot. Fotó: shutterstock.com

Apáti Ferenc, a FruitVeB – Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet elnöke a haon.hu-nak elmondta, számos termesztőkörzetben alakult ki -6 és -8 fok közötti lehűlés, ami már gyümölcsfajtól függetlenül drasztikus károkat okoz. Szinte minden gyümölcsfajnál jelentősek a károk, és a gyümölcstermesztő körzetek 90 százalékában valamilyen mértékű fagykárral kell számolni. Mint hangsúlyozta, a termelők védekeztek, de a szállított, sarkvidéki eredetű fagy ellen nem lehetséges a védekezés, vagy csak igen korlátozott hatékonysággal lehet mérsékelni a károkat még a legkorszerűbb fagyvédelmi módszerekkel is. A károk mértékét fokozza az is, hogy a fagyhatás nagyon hosszan, közel 12 órán keresztül tartott, melyből mintegy 6-8 órán át a kritikus zónában volt a hőmérséklet.

Jelenleg az almafák virágzása ad okot a bizakodásra, megérkezett az igazi tavasz, a gyönyörű idő miatt az almafák már most virágba borultak. Emellett a körte- és cseresznyefák is teljes pompájukban láthatók, főként a naposabb területeken, mint például térségünk is. Az előrejelzések szerint a csütörtök lesz az a nap, amikor a kora délutáni órákban jelentősen felkúszhat a hőmérő higanyszála a Viharsarokban. A csúcshőmérséklet megközelítheti és néhol el is érheti a 30 fokot.

Nemrégiben virágba borult Békés vármegye egyik legcsodálatosabb és legrégebbi vadkörtefája is.