Dupla annyiba kerül ebből a gyümölcsből a hazai, mégis veszik a piacon

Mindegy, hogy szamóca, eper vagy földieper a neve, ott van a piacon. A görög és immáron a magyar is. Az import kilóját 2500-3000 forintért árulják, a magyart 4000-6000 forint között. Réti Gabriella és Gyuricza Ágnes eladók standjuknál kiemelték, bár drágább, de sokan a magyarra esküsznek. Mégpedig azért, mert sokkal jobb az illata és az íze, emellett puhább is.

A békéscsabai piacon már megjelent a magyar szamócaFotó: Bencsik Ádám

A szamóca nem utóérő gyümölcs

A minőség rovására is mehet, ha külföldről hozzák be a szamócát. Ahhoz, hogy bírja a szállítást, alacsonyabb érettségi állapotban szedik le. A szamóca ugyanakkor nem utóérő. Míg az almában még a leszedés után is folytatódik a keményítő cukorrá alakulása, a szamócánál a szedés után már nincs pozitív változás, esetleg kicsit beszíneződik, veszít a keménységéből.

Most akkor eper vagy szamóca?

Örök kérdés ennek a népszerű gyümölcsnek a neve. Szamócának, földiepernek és epernek is hívják. Hankó János békéscsabai kertész elmondta, amit eperként árusítanak manapság az utak mellett, a boltokban és a piacon, az nem eper, hanem szamóca. Az eper fán nő, mégpedig eperfán, vagy fehér, vagy fekete színű, és nem szamócapiros. Egykor ez a növény volt a selyemhernyók fő tápláléka.

A köznyelvben viszont már a legtöbben epernek nevezik a szamócát. Az eperfagyi igazából szamóca, az epres sütemény valójában szamócás süti. Van azonban egy áthidaló megoldás is, mégpedig a földieper, még ha szamóca is.