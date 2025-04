Eladó a legendás szálloda, nyilatkozott a polgármester – videóval

Szállodaként üzemeltették azt a 7100 négyzetméteres épületet, amely egy 14 ezer 700 négyzetméteres telken fekszik – írták a hirdetésben, amely szerint eladó a legendás Békés vármegyei szálloda. A füzesgyarmati Gara hotel vételárát 700 millió forintban határozták meg.

Eladó a legendás Békés vármegyei szálloda, a füzesgyarmati Gara hotel. Fotó: ingatlan.com

Négycsillagos szálloda is lehet a Gara hotelből

Azzal kecsegtetik az eladók a vevőjelölteket, hogy a négyszintes, 89 szobás Gara hotel némi korszerűsítés után akár négycsillagos szállodaként is üzemelhet, mivel minden kritériumnak megfelel. Kuriózum: a gyógyvizes medencét a szomszédos Kastélypark fürdőt is tápláló Sárrét Gyöngye gyógyvízzel töltötték fel, amely alkalmas mozgásszervi és egyes nőgyógyászati panaszok gyógyítására is.

A hirdetésben – amelyhez videós bemutatót is készítettek, így bejárható a szálloda – arról is írtak, hogy a Gara hotel épülete nemcsak szállodaként üzemeltethető, adottságainak köszönhetően akár gyógyászati központ, idősek otthona, de munkásszálló ugyancsak kialakítható belőle.

Fontos lenne, hogy működjön a Gara hotel

Koncz Imre, Füzesgyarmat polgármestere elmondta, hogy 2023 elején zárt be a Gara hotel – főleg a rezsiköltségek jelentős emelkedése miatt –, azóta nem üzemel, és mindez érződik a turisztikai számokon is, az önkormányzat szintén fontos bevételektől esik el. Hozzátette: 2022-ben voltak tárgyalások a Gara hotel épületének bérlőivel, a szálloda üzemeltetőivel, hogy az önkormányzat és a Kastélypark fürdő miként tudna segíteni nekik, végül mégis a bezárás mellett döntöttek.

Az önkormányzat és egész Füzesgyarmat számára fontos lenne, hogy működjön a Gara hotel – hangsúlyozta a városvezető. Koncz Imre kiemelte, nem gondolkodnak abban, hogy az önkormányzat megvegye az ingatlant, hiszen egy szálloda üzemeltetése nem illik bele az önkormányzat profiljába, nem feladata ilyen vállalkozásba belefogni. Információi szerint voltak vevőjelöltek, akik idősek otthonaként vagy szállodaként működtették volna az épületet.