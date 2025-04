Ez a növény a hosszú élet titka, ráadásul az íze is fantasztikus

Nem tudni, hogy miért van a nevében a közönséges, amikor egyedülálló zöldség a csirág, vagyis a spárga, amit nyúlárnyéknak is hívnak. A nevét ugyanakkor senki sem maga választja. Ami sokkal fontosabb, a csirág a napokban már megjelent a piacokon, a boltok polcain Békés vármegyében is. A jó minőségű magyar spárga iránt nagy a kereslet mind a hazai, mind az exportpiacokon. A termőterület összességében csökken, az exportra termelt mennyiség ugyanakkor évről évre nő.

A friss spárga közkedvelt, finom és egészséges, nem hiába hívják a zöldségek királyának

Forrás: Illusztráció: Shutterstock

A szezon korábban fejeződik be júniusnál

A spárga rendkívül kézimunkaerő-igényes kultúra, tudja ezt a tótkomlósi Pipis Pál is, aki 22 éve termeszti. Elmondta, jó az idei termés, akkor volt eső és napsütés, amikor leginkább kellett. Hamarabb is ért be a szokásosnál, így várhatóan a szezon is korábban fejeződik be júniusnál. Május közepéig, végéig érhető el a hazai, friss spárga.

Prohászka Béla legutóbb tejszínes, spárgás pulykát készített

Prohászka Béla, Békés vármegyei mesterszakács, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke elmondta, a spárga szárát jól emészthető rostok alkotják, a hajtások vitaminokban és ásványi anyagokban gazdagok. Víztartalma magas, kalóriatartalma viszont alacsony. A zöldspárga klorofillban gazdag, több benne a C-vitamin és a karotin, mint világos változatában. A spárga nagy mennyiségű folsavtartalma miatt a kismamák számára kifejezetten ajánlott. A csirág sokféleképpen elkészíthető. Prohászka Béla legutóbb tejszínes, spárgás pulykát készített.

Ha a spárga gyökerét a fájó fogra teszik, megállítja a fájdalmat

A spárgáról már évszázadokkal ezelőtt azt írták, hogy kiűzi a vizeletet. Ha ennek a gyökerét a fájó fogra teszik, megállítja a fájdalmat. Ha borban megfőzik, és megisszák, megrontja az ember veséjében a követ. Aki olajjal elegyített, megtört spárgával megkeni magát, azt a méhek meg nem csípik.