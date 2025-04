Fertőzés 46 perce

Három évre elnémulhatnak a baromfitelepek

Legutóbb egy szarvasi telepre tört be a gyilkos kór, jószágok tízezreit kellett megsemmisíteni. Előtte más gazdaságokban is pusztított a madárinfluenza. Nagy István agrárminiszter most bejelentést tett arról: államilag támogatják azokat a víziszárnyastartó gazdákat, akik vállalják, hogy három évig nem termelnek.

Rendkívüli kihívásokkal kell megküzdenie az agráriumnak, hiszen egymás után jelennek meg az állatbetegségek, így a madárinfluenza is. Nagy István agrárminiszter a Facebook-oldalára feltöltött videóban kiemelte, a gazdálkodónak azt is vállalnia kell, hogy a kijelölt területeken nem folytat semmilyen baromfitartást, a madárinfluenzával leginkább érintett területeken nem létesít új baromfitartó telepet, az egész országra kiterjedően nem hoz létre új víziszárnyas-tartóhelyet. Szarvason egy 40 ezres hízópulyka-telepen jelent meg a madárinfluenza

Forrás: MW-archív A telepek sűrűségének csökkentésével mérséklik a kockázatot A támogatás célja, hogy a telepek sűrűségének csökkentésével mérsékeljék a járványok kialakulásának kockázatát, amely a víziszárnyastartó létesítményeket érinti elsősorban. A program kompenzációs támogatást nyújt a leginkább kitett kistermelőknek a termelési tevékenységük hároméves szüneteltetésére. A támogatáshoz pályázat útján lehet hozzájutni A rendelkezésre álló összeg mintegy kétmilliárd forint, a támogatáshoz pályázat útján lehet hozzájutni, és már májusban rendelkezésre áll mindenkinek ez a lehetőség. Nagy István kiemelte, minden eszközzel támogatják az állattenyésztőket, beleértve a baromfitartó gazdálkodókat, hiszen Magyarország élelmezésbiztonsága a legfontosabb. Szarvason egy 40 ezres hízópulyka-telepen jelent meg a madárinfluenza A minap írtunk arról, hogy egy Békés vármegyei hízópulyka-állományban mutatták ki a H5N1 vírust. A hatóságok azonnali intézkedéseket hoztak a madárinfluenza-fertőzés terjedésének megakadályozására Szarvason, ahol egy 40 ezer példányos hízópulyka-telepen jelent meg a betegség.

