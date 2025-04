Az M44-es új autópályába futhat bele, ha megépül pikk-pakk a Balcsinál lehetünk – térképpel

M8-as: Békésben is sokat jelenthet

A Világgazdaság hozzátette, egy igazi, klasszikus új autópálya is megépülhet Magyarországon, ami nem más, mint az M8-as, amely ha egészében megvalósul, elősegíti, hogy Budapest érintése nélkül lehessen majd utazni Nyugat-Magyarország és Kelet-Magyarország között. Az M44-es keddi átadásán Orbán Viktor elmondta, a következő években megépítik az M8-as autópályát is.

A Baon felidézte, hogy az M8-as autópálya elképzelt nyomvonala eredetileg Szolnoktól indulva, a fővárost elkerülve haladt volna Szentgotthárdig, ahol aztán az osztrák S7-es autópályához csatlakozott volna. Ez azonban az évek során jócskán átalakult. Jelen állás szerint az M8-as megépítése a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) feladata. A Világgazdaság oldalán kiemelték, ez látszik is a saját honlapján szerepeltetett beruházási listán. A térképről könnyen leolvasható, hogy az M8-as Kecskeméttől Sárbogárdig futna, majd onnan M200 néven folytatódna Komáromig, ahol eléri az M1-es autópályát. Így végeredményben valóban megoldott az osztrák irányú kapcsolat, ha azt nem is mindvégig a leendő M8 biztosítaná. Ugyanakkor az is látszik, hogy születne egy M200–M7-csomópont, ami ugyancsak hatalmas lehetőség a balatoni régió elérésére a keleti országészből.