Megépült a mi sztrádánk: átadták az M44-es zárószakaszát – galériával, videóval

Orbán Viktor kifejtette, ez a térség ma már nem csak mezőgazdasági termékeket, nem csak az Alföld szépségét adja az országnak, de ipari erőközponttá is vált. Szólt a kecskeméti Mercedes gyárról, a kapcsolódó autóipari beszállítókról, az Univerről, a magyar élelmiszeripar egyik büszkeségéről, illetve elmondta, Gyulán már berendezkedett a csúcstechnikát képviselő Airbus is. Az átadótól nem messze található a Duna Aszfalt központja is.

– Európában ma gyárakat zárnak be, de mi új gyárakat akarunk, a régieket pedig nem bezárni, hanem bővíteni fogjuk – hangsúlyozta. – Ebben segít az új út is. Gyarapodhat az ipar, nőhet a kereskedelem. Könnyebb lesz új gyárakat építeni, és a régiek kapacitását növelni. Az M44-nek köszönhetően több lehetőség jön, több munka, több erőforrás.

Jelentős a munkaerő-tartalék Békésben

Mint mondta, az ország utolsó jelentősebb munkaerő-tartaléka is Békésben található.

– Nekik is lehetőséget akarunk teremteni, őket is be akarjuk kapcsolni az ország gazdasági vérkeringésébe – emelte ki. – Az évek során mi lettünk az útépítések kormánya. 2010 óta a gyorsforgalmi utak hossza másfélszeresére nőtt, míg az állami vagyont 15 év alatt megdupláztuk. Elhatároztuk azt is, hogy minden megyei jogú város elérhető lesz gyorsforgalmi úton. Az elmúlt években bekötöttük Egert, Szolnokot, Salgótarjánt, Sopront, és Kaposvárt. Az M44-essel pedig kedden Békéscsaba is "belépett ebbe a klubba". De itt nem állunk meg, építünk tovább a következő években. Háromsávosra bővítjük az M1-est, az M3-as és az M7-es autópályát. Megépítjük az M8-as autópályát, ami szintén errefelé halad majd, és Budapest érintése nélkül lehet majd utazni Nyugat- és Kelet-Magyarország között.

A kisebb településeknek is nagy előrelépés

A miniszterelnök kifejtette, az M44-es vonzáskörzetében több mint 120 ötezer lélekszám alatti település is található, amelyek lakói mostantól gyorsabban érhetik el úti céljaikat.