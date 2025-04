Lázár János szerint két nagy dobása lehet Békéscsabának

Fejlesztik a békéscsabai repülőteret, ebben állapodtak meg a polgármesterrel – szögezte le Lázár János. Közbeszerzési eljárás előtt áll a beruházás, várhatóan 10 milliárd forintot kell rákölteni, ami egyébként a repülőterek világában szerinte nem jelentős összeg. Az építési és közlekedési miniszter kiemelte, hogy nem nagy, utasszállító repülőgépek fognak landolni Békéscsabán, a repülőtér fejlesztésével az a cél, hogy a városba települő ipart, a gazdaságot kiszolgálhassák.

Békéscsabát érintő bejelentéseket is tett Lázár János építési és közlekedési miniszter a sarkadi Lázárinfón.

Forrás: Lázár János Facebook oldala

Békéscsaba tekintetében kell még adósságot törleszteni

Ahhoz képest, hogy Nyíregyháza milyenben volt, most jó helyzetben van, Debrecen robbanásszerűen fejlődik, Szegeden 10 ezer munkahelyet teremtenek, Kecskeméten komoly előrelépés volt, Szolnok pedig folyamatban van – sorolta a miniszter az ipar telepítésével kapcsolatban a Lázárinfó keretében. Mint fogalmazott, Békéscsaba maradt el, tehát Békéscsaba tekintetében van adóssága a kormánynak. Ugyanakkor befektetői szándékra is szükség van, nem csak kormányzati döntésre.

Lázár János szerint két fő irányba lehet elmozdulni

Lázár János szerint két fő irányba lehet elmozdulni: Békés vármegyében nagyon erős az élelmiszer, valamint az autóipari- és gépipari beszállítás. Ennél modernebb ipar is települhet azonban a városba, megemlítette a hadiipart, amiben Magyarországnak nagy lehetőségei vannak, és ez lesz a következő évek slágere is a fegyverkezés miatt. Szólt arról: a gyulai Airbus-gyár lévén immár itt van az ágazat a térségben, tehát ebben is lehet érdemben előrelépni.