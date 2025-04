Minden település számít – új szabály született a pénzfelvételről

Korábban megírtuk, hogy áprilistól új digitális megoldással is bővült a készpénzfelvételi lehetőségek köre: több banknál már mobilbanki alkalmazással, bankkártya nélkül is lehet automatából pénzt felvenni. A változás nem érinti a jelenlegi díjmentes készpénzfelvételi keretet – azaz továbbra is havonta két alkalommal, összesen 150 ezer forintig lehet díjmentesen készpénzhez jutni –, csupán kényelmesebb és korszerűbb alternatívát kínál azoknak, akik mobilról intéznék pénzügyeiket. Mint kiemeltük: a kormány célja, hogy Magyarország minden településén legalább egy bankjegykiadó automata (ATM) működjön.

Bővül a készpénzfelvételi lehetőségek köre. Illusztráció: Gettyimages

Elérhetővé kell tenni a készpénzfelvétel lehetőségét

Az Országgyűlés április 29-én elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely előírja, hogy minden településen elérhetővé kell tenni a készpénzfelvétel lehetőségét, jellemzően ATM telepítésével. A kormánypárti előterjesztés szerint a pénzügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés egyik alapfeltétele, hogy minden állampolgár hozzájuthasson készpénzhez, függetlenül lakóhelyétől – olvasható az Indexen.

A törvény célja, hogy ösztönözze a pénzforgalmi szolgáltatók és önkormányzatok együttműködését, és biztosítsa az ATM-hálózat működését települési szinten. A szolgáltatók akár közösen is telepíthetnek ATM-et, az önkormányzatoknak pedig ingyenes helyszínt kell biztosítaniuk, és együtt kell működniük a feltételek kialakításában. Ha ez nem történik meg, a szolgáltatónak akkor is teljesítenie kell a kötelezettségét.

A törvényt megszegő pénzintézetek bírságra számíthatnak, amelyet a Magyar Nemzeti Bank szabhat ki. A készpénzzel történő fizetés jogát az Országgyűlés április 14-én alapjogként rögzítette az Alaptörvényben.