Megéri 3 órája

Milliárdokat óvnak meg ezek a gépek, Békésben hatvannál is több ilyen van

Sorra dőltek meg a hőmérsékleti rekordok Békés vármegyében, mindemellett rendkívül zivataros volt tavaly az időjárás. Ennek ellenére jóval kevesebb jégkár történt, mint korábban. Mindez alapvetően annak köszönhető, hogy a Jéger védelmet nyújtott a jégkárok ellen, illetve mérsékelte azokat. Most is beindították a rendszert, Békés vármegyében is.

A Jéger, vagyis az Országos Jégkármérséklő Rendszer megkezdte nyolcadik védekezési szezonját. Általa minden évben több milliárd forint kárt előzhető meg a mezőgazdaságban, emellett lakossági, ipari, állami létesítményeket, ingatlanokat és ingóságokat is véd. A Jéger évről évre bizonyítja létjogosultságát Fotó: Illusztráció: MW-archívum A Jéger riasztási időszaka szeptember 30-ig tart A Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál (NAK) közölték, hogy a riasztott területeken jellemzően dió nagyságú helyett borsó méretű jegek estek, csak a szupercellák területein fordultak elő cseresznye vagy annál nagyobb méretű jégszemek. A nem riasztott területű részeken dió nagyságú jég is előfordult. A Jéger riasztási időszaka szeptember 30-ig tart. Az országos lefedettséget nyújtó, összesen 986 darab – 223 automata és 763 manuális – talajgenerátorból álló rendszer berendezései ezüst-jodid tartalmú hatóanyagot égetnek el, ami feláramlással a felhőkbe jut, ott csökkentve a kialakuló jégszemcsék méretét. Békésben 17 automata és 46 manuális berendezés üzemel. Zsadányi lett a tavalyi év legjobb generátorkezelője Békésben A jégesők előfordulásának valószínűsége nem zárható ki teljesen, azt viszont garantálni lehet, hogy a lehulló jégszemcsék mérete kisebb lesz annál, mint lenne a rendszer használata nélkül. A rendszer évről évre bizonyítja létjogosultságát, ebben nagy szerepe van a generátorkezelőknek, akik nap, mint nap készenlétben állnak, és gyorsan reagálnak a riasztásokra. A tavalyi esztendő legjobb generátorkezelőjének Békésben a zsadányi Gyenge Gergely Benjámint választották. Minden egy forint mintegy harminchárom forint termelési értéket óv meg A talajgenerátorokat a tavalyi év végén télre beszállították, a védekezési szezonra felkészítésük, kitelepítésük rendben megtörtént. Emellett az informatikai rendszer továbbfejlesztését, tesztelését is elvégezték. Az induláshoz szükséges ezüst-jodid hatóanyagot is kiszállították a generátorkezelőkhöz. A NAK által kiépített rendszernek az idei a nyolcadik üzemelési éve, működtetéséhez az Agrárminisztérium évi legfeljebb 2 milliárd forint külön forrást biztosít. Számítások szerint a rendszerre fordított minden 1 forint mintegy 33 forint termelési értéket óv meg, éves szinten ez több mint 60 milliárd forint megmentett termelési értéket jelent.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!