Hírek és álhírek Gyopárosfürdőn a nyitásról: tiszta vizet öntöttek a pohárba

A komoly pénzügyi nehézségekre tekintettel csak a gyógyászati részt működtetik az Orosházához tartozó Gyopárosfürdői Gyógy-, Park- és Élményfürdőben – tájékoztatta a komplexumot üzemeltető, önkormányzati tulajdonú Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója az MTI-t még januárban.

Ha Gyopárosfürdő kinyit, arról majd hivatalos tájékoztatást adnak. Forrás: Facebook

Most. közlemény olvasható Gyopárosfürdő hivatalos oldalán, abban az áll, a gyopárosi élményfürdő nyitásával kapcsolatban valótlan információk jelentek meg az egyik helyi szálloda hirdetéseiben.

Ezúton hívjuk fel a figyelmet, hogy a Gyopárosi Élményfürdő május 24-én nem nyit ki, és jelenleg egyik medencénk sem üzemel

– írták.

Gyopárosfürdő: mi a valóság?

„A valóság az, hogy a gyopárosi gyógyászat továbbra is magas színvonalon működik, azonban a fürdő medencéi és kútjai felújítás alatt állnak. A munkálatok befejezéséhez szükséges energetikai pályázat aláírását jelenleg is várjuk az Irányító Hatóságtól. A nyitás pontos időpontjáról kizárólag a Városüzemeltetési Zrt. hivatalos csatornáin – a fürdő honlapján – fogunk tájékoztatást adni. Kérjük a lakosság és a térségbe látogató turisták türelmét és megértését. Fontos számunkra, hogy minden vendég pontos és hiteles információhoz jusson. Ezért kérjük, ne dőljenek be félrevezető hirdetéseknek” – fogalmazott közleményében a Városüzemeltetési Zrt.