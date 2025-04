Ingyenes lesz a kalandpark a CsabaParkban

Ilyen további akciókkal készülnek

A kilátó és a négy sárga csúszda most is ingyenes – mondta a Beol.hu kérdésére dr. Sódar Anita. A városfejlesztési nonprofit kft. ügyvezetője hozzátette, hogy a legnagyobb kedvezmény a békéscsabai gyermekek számára tehát az lesz, hogy a CsabaPark Napon ingyenes lesz a kalandpark, ugyanakkor további akciókkal is készülnek.

A tervek szerint a nyári hónapokban, júliusban és augusztusban akár 50 százalékos kedvezményt is kínálhatnak a helyieknek, illetve heti rendszerességgel hirdetnek majd akciót egy-egy elemre, például, hogy annak, aki három jegyet vásárol a hófánkpályára, kap egy negyedik lehetőséget is térítésmentesen.

Marad a hétvégi nyitvatartás, de csoportokat hétköznap is fogadnak

A nagyközönség számára maradna a hétvégi nyitvatartás – fogalmazott dr. Zelenyánszki Miklós cégvezető. Hozzátette azonban, hogy az osztálykirándulások időszakában hétköznap is fogadnak iskolás csoportokat, tudnak nekik egyéni árat és időpontot kínálni, ez egy működő dolog.