Összegyűjtöttük, mire fordítana 650 millió forintot a város

Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere a közelmúltban sajtótájékoztatón elmondta, hogy a békéscsabai járás települései a Versenyképes Járások Program keretében 500 millió forintból valósíthatnak meg fejlesztéseket, és a többi településvezetővel abban egyeztek meg, hogy Békéscsabára 325 millió forint jut. A terveket ugyanakkor a rendelkezésre álló keret kétszeresére kell elkészíteni, ami a járás vonatkozásában tehát 1 milliárd, Békéscsaba tekintetében pedig 650 millió forintnyi beruházás előkészítését, csomag összeállítását jelenti.

A Versenyképes Járások Program keretében számos fejlesztést tervez Békéscsaba, ezek között van a negyedik traffibox. Fotó: MW

Békéscsaba újabb traffiboxot is tervez

A városban jelenleg három traffibox található, amelyekkel megfékeznék az autósok száguldozását. Kiépítettek speciális, sebességmérő-készülék fogadására alkalmas dobozt a Lencsési lakótelepen, a jaminai Kolozsvári utcában és a Dobozi úton. Most pedig a Versenyképes Járások Program keretében egy újabb traffiboxot telepítenének a Berényi útra vagy a Szarvasi útra.

Tizenkét helyszínnel bővítenék a térfigyelő kamerák rendszerét

A traffiboxon kívül számos olyan fejlesztést terveznek, amely szolgálná a köz- és közlekedésbiztonság erősítését. A város így is tele van térfigyelő kamerákkal – mintegy 80 található –, és újabb 12 helyszínnel bővítenék a rendszert, az erre vonatkozó terveket el is készítették. Emellett parkolókat építenének a Dózsa György utcában, felújítanák a Körte sori hidat, de költenének a bel- és külterületen található földutakra is.

A népszerű játszótér fejlesztésében is gondolkodnak

A kisgyermekes családokra ugyancsak gondolnak Békéscsabán. Korszerűsítenék a játszóteret a Széchenyi ligetben, de például az Árpád fürdőre szintén költenének. A gyermekek nyári napközis táboroztatása szintén szerepel az elképzelések között.

Emelőkosaras autót vásárolnának

A tervezett munkálatokban megjelenik, hogy Békéscsaba zöld város. Fás szárú növények gondozása, illetve virágosítás ugyancsak helyet kapott az elképzelések között. Azért, hogy a munka hatékonyabb legyen, beszereznének egy emelőkosaras autót – amely 22 méteres magasságig lenne bevethető –, továbbá egy 7,5 tonnás és egy 3,5 tonnás teherautót.