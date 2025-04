A vadgazdálkodás és a járványhelyzet is szóba került

– Előrelátásra, önreflexióra, reagálóképességre van szükség – hangsúlyozta. Kiemelte, Békés vármegyében a vadászati területen rend, béke és nyugalom van.

Tavalyi beszámolók a középpontban

Hrabovszki János, a Békés Vármegyei Vadászszövetség és az Országos Magyar Vadászkamara Békés vármegyei területi szervezete elnöke kérdésünkre elmondta, kedden a két szervezet közgyűlését tartották azonos témakörben. Hozzátette, tárgyaltak a tavalyi szakmai és pénzügyi beszámolóról, illetve az idei tervekről.

– Emellett felkértünk olyan előadókat, akik az afrikai sertéspestisről, a madárinfluenzáról, illetve a ragadós száj- és körömfájásról tartottak előadást, tájékoztatót. Mind a három téma nagyon fontos állategészségügyi szempontból, a vadon élő állatok szempontjából is – sorolta. – A tavasz a vadállomány szaporodásának időszaka is, vadászatilag ilyenkor moratórium van. A legfontosabb Békés vármegyei probléma a mezei nyúl károkozása a napraforgóvetésben. Ez jellemző a teljes megyére. A növénytermesztőkkel jó kapcsolat megtartása nagyon fontos, hiszen azonos területen él a vadállomány is, mint ahol a gazdák dolgoznak. Ez az egy hónap rendkívül kritikus és veszélyes. Szintén probléma, hogy az örvös galamb nagymérvű terjedése is jelentős károkat okoz a napraforgóban.

3000 vadász van Békésben

Hrabovszki János elmondta, az előző évet valamennyi vadásztársaság emelt fővel, jól zárta, pénzügyileg stabil a vadásztársadalom. Kitért arra, hogy Békés vármegyében 3000 vadász van, és közülük mintegy 1600-an bírnak területes tagsággal, és folytatnak vadgazdálkodást.

– Ennek az aktív 1600 embernek kell Békés vármegye vadgazdálkodását vinnie – tette hozzá.