A mezőgazdaságon belül a vetőmagszektorban költik a legtöbbet kutatás-fejlesztésre

Papp Zsolt György, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke beszédében kifejtette, nagy szükség volt már egy ilyen széleskörű szakmai egyeztető fórumra, ahol a tudomány, az innováció, a kutatás szereplői, illetve a termelők és a döntéshozók egy asztalhoz tudnak ülni. Mint fogalmazott, a vetőmag-ágazat Magyarország számára stratégiai fontosságú, magas szinten tartása pedig nemzetgazdasági érdek.

Kitért arra, hogy ma hazánkban mintegy 100-130 ezer hektáron folyik érdemben vetőmagtermesztés és 1200 vállalkozás foglalkozik vetőmag-előállítással, akik 1300 fajta vetőmaggal foglalkoznak. Emlékeztetett, hogy a javarészt exportra termelő szektor nagyjából 70 ezer ember megélhetését biztosítja, a hazai mezőgazdaság kibocsátásának pedig 10 százalékát adja. Rámutatott, hogy ugyan jócskán van tér a fejlődésre, ugyanakkor itt költik a legtöbb pénzt kutatásra, fejlesztésre és innovációra, melynek köszönhetően az ország jelenleg a világ tíz legkomolyabb vetőmag-előállítója között szerepel. Megjegyezte, hogy ezen piaci pozíció megőrzéséhez azonban nélkülözhetetlen az öntözés nagymértékű fejlesztése.

Az Agrárminisztérium elkötelezett az ágazat támogatását illetően

A konferencia megnyitóján Farkas Sándor, az Agrárminisztérium miniszterhelyettese elmondta, céljuk, hogy az agráriumon belül a hazai vetőmag-előállítás belső stratégiai ágazattá váljon. Kijelentette, hogy ugyanakkor ehhez számos együttműködésre, beszélgetésre, szakmai és tudományos egyeztetésre van szükség. Kiemelte, hogy az Európai Uniós döntések szintén komoly hatással lehetnek a következő időszak vetőmag-gazdálkodására, hiszen az új közös agrárpolitika keretein belül a fenntartható mezőgazdasági gyakorlatok támogatása várható, ami a helyben adaptált fajták előnyben részesítését hozhatja magával.

A miniszterhelyettes beszélt arról is, hogy az aszályos időszakok gyakoribbá válása miatt megnövekedhet például az egyes szárazságtűrő fajták iránti kereslet, ezzel egyidejűleg pedig egyre fontosabb szerepet kaphatnak a vetőmagpiacon a klímaváltozáshoz alkalmazkodó, jobb vízfelhasználású, a károkozókkal szemben ellenállóbb fajták. A politikus rámutatott arra, hogy a vetőmagszektorban óriási lehetőségek rejlenek, ezért az Agrárminisztérium elkötelezett az ágazat támogatásában, melyet számos pályázat is segít majd, így lehet vetőmagüzem létesítésre, korszerűsítésre, kapacitásbővítésre, valamint energiahatékonyság növelésre is pályázni.