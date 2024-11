A battonyai és a gyulai ingatlanokkal, a romániai ingatlanvásárlókkal kapcsolatban számos elemzés látott napvilágot a közelmúltban. Mint a Magyar Nemzet megírta, a Békés megyei vidék azért tarthat számon nagyobb érdeklődésre a romániai ingatlanvásárlók körében, mert jóval olcsóbbak a házak, mint a határ túloldalán. Továbbá Románia schengeni csatlakozása is lendületet adhat még a piacnak, az egyszerűbb átjárás miatt még inkább megérheti magyar oldalon házat venni.

A romániai ingatlanvásárlók többsége a kedvező árak és a jó elhelyezkedés miatt választja Békés vármegyét. Illusztráció: Shutterstock

Romániai ingatlanvásárlók: komoly a kereslet Békésben

Battonya népszerű határmenti település azok számára, akik romániai ingatlanbefektetőkként keresnek a magyar-román határhoz közeli településeket. A tendencia 2006 óta érezhető. Ezt egy olyan battonyai vállalkozó erősítette meg, aki segít a Romániából érkezőknek tolmácsolással is, hogy megtalálják álmaik otthonát, vagy családtagjaik részére keresnek házat.

– Battonya vonzó hely a romániai ingatlanvásárlóknak. A nyugalom városa, jó földek veszik körbe és a termálvíz, a fürdő a ráadás a megfizethető ingatlanárak mellett. Keresnek omladozó, lebontásra ítélt házakat, ott a telek fontos számukra, de az úgynevezett Kádár-kocka típusú, 3 szobás, közművesített, felújításra szoruló családi házak iránt is komoly a kereslet – nyilatkozta tapasztalatai megosztásával Máté István.

Aradon magasak az ingatlanárak

Hírportálunk megtudta, Aradon ezer gyár, üzem, vállalkozás biztosít munkahelyeket, a romániai munkavállalóknak a nagyváros ingatlanárai magasak, ám Battonya, ahonnan csupán 20 percnyi autózással elérhető Arad, megfizethető a családosoknak, de a nyugdíjasoknak is a lakhatás.

– A környezetemben most kelt el 11 millió forintért egy 3 szobás, felújítást igénylő battonyai ház. Ugyancsak vevőre talált az a 130 négyzetméteres, kívül s belül felújított, parkosított ház is, ami 24 millió forintért talált új gazdát – tette hozzá. – Battonyára a biztos egzisztenciával rendelkező házvásárlók érkeznek. Ahogy említettem, az idősebb korosztály számára szempont a fürdő közelsége, a nyugalom. De szívesen átjárnak Nagybánhegyesre, Gyulára, Tótkomlósra is. A mindenkori városvezetésnek azt gondolom, ezzel a jelenséggel számolnia kell. Battonya vonzerejét fokozza az aktív korú lakosság körében, hogy van román nemzetiségi óvoda, iskola, van jól szervezett közösségük. A kisvárosi mindennapokhoz viszont hozzátartozik, hogy legyenek teraszos, kiülős helyek, kávézók, jó étterem, egyéb közösségi tér. Valamelyik multi letelepedését is örömmel fogadnák, és nem csak a beköltöző románok, akik itt szeretnék elkölteni a pénzüket.