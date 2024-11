A Duna House körképében – amelyet a Világgazdaság is szemlézett – sorra vette, hogy mekkora lakások kaphatók ma a vármegyeszékhelyeken 30 millió forintból. A használt ingatlanok közül eddig a lakások iránt volt számottevőbb kereslet, az országosan zárult adásvételek több mint fele társasházi tégla- vagy panellakás volt.

Békéscsabán 30 millió forintból 95 négyzetméteres lakás is vásárolható. Illusztráció: Gettyimages

Máté Ferenc vezérigazgató-helyettes szerint erősnek ígérkezik a negyedik negyedév is az ingatlanpiacon, így pedig az ingatlanárak is felfelé mozdulnak. Országos szinten 9 százalékkal, 760 ezer forintra nőtt a lakásokért fizetett átlagos négyzetméterár. Ez azt jelenti, hogy egy 57 négyzetméteres lakás idén 43 millió forintba kerül. Azonban ennél kevesebb pénzből is megoldható az otthonteremtés, hiszen az árak a városoktól is függnek.

Békéscsaba a legolcsóbb, Debrecen a legdrágább, ha lakásról van szó

A Duna House szerint a négyzetméterárak alapján – a vizsgált vármegyeszékhelyek közül – a legnagyobb, 95 négyzetméteres lakás Békéscsabán vásárolható 30 millió forintból, de Miskolcon és Szolnokon is kapható ezért a pénzért 70 négyzetméter feletti lakás. Ugyanakkor Győrben és Veszprémben egy mindössze 40 négyzetméter körüli ingatlanra elég ez a keret, sőt, mivel Debrecenben a 800 ezret is megközelíti a négyzetméterenként kért összeg, csak egy 38 négyzetméteres lakás fér bele.

Budapest sem megfizethetetlen, csak kellenek kompromisszumok

A fővárosban sem elképzelhetetlen 30 millió forintból ingatlant vásárolni, azonban annak, aki ekkora összeggel keres ingatlant, a lokáció és ingatlanméret terén is komoly kompromisszumokra kell készülnie – jelezte Máté Ferenc vezérigazgató-helyettes. Az V. és a XII. kerületben 24, az I. és a II. kerületben 25 négyzetméteres, míg a XX., XXI. és XIII. kerületben akár 44 négyzetméteres lakást is lehet kapni ennyi pénzből.