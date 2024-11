Karakas Anikó polgármester elmondta, hogy mini bölcsőde épült a Fok utcában: az épület elkészült, jelenleg az eszközök vásárlása, valamint a használatbavételi engedély beszerzése van folyamatban. A Fok utca építési terület volt, a beruházás idején nem lett volna észszerű hozzányúlni.

Várhatóan jövő nyáron aszfaltozhatnak, építhetnek kövesutat a Fok utcában. Illusztráció: Shutterstock

Egy másik projekt is érinti a kertmegi városrészt. Ennek keretében a Rövid utcában építenek, a Sinka utcában pedig felújítanak egy lakást, amelyek a jövőben szociális bérlakásként szolgálnak. Emellett a Fok utcában építenek kövesutat, amihez minden engedély rendelkezésre áll. Előtte viszont az Alföldvíz Zrt. kicseréli az ivóvízvezetéket is, várhatóan fél éven belül. Szerinte ezért jövő nyáron lehet majd aszfaltozni, szilárd burkolatú utat építeni a Fok utcában. Ugyanakkor azért, hogy télen is járható legyen a szakasz, a városüzemeltetési iroda elvégzi a szükséges munkálatokat.