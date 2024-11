A legtöbb kibercsalás kivédéséhez nem kell hatalmas internettudás – kezdte a kiberbűnözéssel kapcsolatos előadását Plavecz Barnabás rendőr százados, a Készenléti Rendőrség kiemelt főnyomozója, hozzátéve: higgadt gondolkodás viszont annál inkább szükséges.

A kiberbűnözés jelentette a fő témát azon a rendezvényen, amelyet a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezett a minap Szabadkígyóson. Fotó: Pintér Vince/BVKIK

Arra építenek a csalók, hogy bepánikol az ügyfél

Elmondta: amikor egy hang felhívja az ügyfelet a bankból, hogy éppen most lopják el a pénzét, pánikreakciót vált ki. Ilyenkor hajlamosak az ügyfelek megadni olyan adatokat, amilyeneket nem kellene. A rendőr százados elmondta, volt olyan társaság, ahol banki azonosító kártyájuk is volt a bűnözőknek, tehát ennek felmutatásában sem kell feltétlenül vakon hinni. Ilyen esetben meg kell szakítani a hívást, és az ügyfélnek kell felhívnia a bankját és megkérdeznie, tényleg történt-e gyanús tranzakció.

Egy link, egy QR-kód is veszélyes lehet

Sokszor egy-egy link letöltése is komoly kárt okoz, de hamis weboldalra is könnyen tévedhet az ember. Volt olyan ügyfél, aki egy ismert oldalon megjelenő hamis hirdetésre kattintott, utalta át a kért összeget, majd csodálkozott, hogy az olcsó pénzen vett álomnyaralásból semmi sem lett.

Olyan is megesett már – igaz, hogy még nem Magyarországon –, hogy váratlanul csomag érkezik az ügyfélnek, rajta egy QR-kóddal. Ha ezt letöltik, akkor már nagy a baj, mert persze a csomagban semmi értékes nincs, maximum papírok vagy tégla. Olyan szoftver is létezik, amely zárolja az eszközöket, de olyan esettel is találkoztak a nyomozók, amikor a mesterséges intelligencia segítségével Skype-on utasította a főnök az alkalmazottat, hogy utaljon át milliókat egy bankszámlára. Kiderült, hogy sem a kép, sem a hang nem a főnöké volt, de a pénzt elutalták.

Plavecz Barnabás szerint éppen ezért mindig mindent – ha lehet – személyesen kell ellenőrizni, meg kell nézni a keresősorban megjelenő címet, soha nem kell azonnal lépni, hanem csak megfontoltan, átgondolva szabad bármit is letölteni, kitölteni, kiadni.

Egyre gyakoribb a kiberbűnözés, de a rendőrség is felkészültebb

Hrabovszki Zoltán rendőr alezredes, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság osztályvezetője szerint Békés vármegyében is egyre gyakoribb a kiberbűnözés: míg 2019-ben 138 esetben járt el a kapitányság közel 78 millió forint értékben, 2023-ban 651 online elkövetett csalásban lépett a rendőrség. Az okozott kár tavaly több mint 125 millió forintra rúgott. Viszont a rendőrség is egyre felkészültebb, ugyanis amíg 2019-ben 0,4 százalékban térült meg a kár, addig tavaly több mint 36 százalékban.

A Széchenyi Programiroda is segíti a vállalkozókat