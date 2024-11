Kelet-Magyarországon átlag feletti a mozgás

Az elmúlt években hazánkban az ingatlanpiac elég hektikusan mozgott, így Békés vármegyében is. De a tapasztalatokból tudni lehet, hogy az ingatlanvásárlást és -eladást célzó keresések és érdeklődések Kelet-Magyarországon felülmúlták az ország többi részét. Debrecen, Békéscsaba és Szeged ma sokkal több ingatlankeresést kap, mint 5–10 éve, amikor Budapesten a lakások átlagára lényegesen magasabb volt, mint az említett városoké. Ma már ez megváltozott. Debrecenben és Szegeden is sok olyan ingatlan került piacra, főleg új építésűek, amelyeknek az ára elérte a fővárosi átlagot. De ugyanígy változott az infláció, a pénzromlás elől a pénzüket ingatlanba fektetők száma is: ma már teljesen megszokott, hogyha valakinek megtakarítása van, abból albérletbe kiadható ingatlant vesz.

Tehát az ingatlan értékálló holmi. Az elmúlt évtizedben a világ fejlett országaiban sehol nem történt meg, hogy az ingatlanok ára nem felfelé ment.