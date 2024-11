Ínyencség 1 órája

A dubai csoki meghódítja Békés vármegyét is - videóval

Békés vármegyében is elindult hódító útjára a világ legfényűzőbb édességének is nevezett dubai csoki. Múlt héten már a gyulai Kézműves cukrászda is elkezdte a készítését, de máshol is kapható. A dubai csoki nem csak csoki formájában kedvelt és keresett.

Papp Gábor Papp Gábor

A dubai csokiról, illetve annak népszerűségéről Balogh László cukrászmesterrel, a Kézműves Cukrászda tulajdonosával beszélgettünk. Az eredeti dubai csokit csak és kizárólag az Egyesült Arab Emírségekben, és azon belül is Dubajban kapni. A csoki ötletgazdája ma is kézzel készíti a különleges édességet, ám már kinőtték az otthon üzemeltetett pici cukrászdát, ugyanis nem bírják tartani a rendelések ütemét – írta a különleges ínyencséggel kapcsolatban a mindmegette.hu oldal. A gyulai Kézműves cukrászda dubai csokija iránt nagy az érdeklődés

Fotó: Bencsik Ádám Dubai csoki körüli lavinát egy TikTok-videó indította el Mint az oldalon kiemelték, a dubai csoki körül kialakult láz egy a TikTokra tavaly decemberben felkerült videóval kezdődött, amelyben egy lány a kívül ropogós, belül ragacsos-nyúlós édességet falatozza. Ez indította be a lavinát, amely lassan az egész világot maga alá söpri. Balogh László cukrászmester, a gyulai Kézműves cukrászda tulajdonosa kérdésünkre elmondta, valóban nagyon nagy flow alakult ki a dubai csoki körül. A szakember kifejtette, a csokoládé töltelékében található a kadayif vagy künefe tészta inkább török vagy szír eredetű. Ez egy tojás nélküli, egészen vékonyszálú tészta, a törökök például a baklavát is ezzel készítik. Különleges összetevőkből készül A cukrászmester kifejtette, a legtöbben a dubai csokit úgy készítik, hogy egy formázott csokoládéhüvelybe teszik a pisztáciával összekevert pirított tésztát, illetve szezámpasztát. Utóbbi egyébként elhagyható, a Kézműves cukrászda sem használja, ugyanakkor a krémet fehér csokoládéval teszik teljessé. – A fehér csokoládé egyrészt stabilizálja magát a tölteléket, mert ha csak pisztácia és tészta lenne benne, annyira lágy lenne, hogy szinte folyna. Ezért is kell bele a fehér csokoládé, ami édesít is – folytatta a gondolatot a szakember. – Ennek a csokoládénak jelentős a cukortartalma, míg a pisztáciának és a pirított tésztának nincs cukortartalma, így a dubai csoki élvezeti értéke szempontjából is fontos ez a hozzávaló. Mi, a Kézműves cukrászdában eltérően a nagy többségtől úgy készítjük a finomságot, hogy 40-szer 40 centis keretekbe tesszük a pisztáciás, fehér csokoládés pirított tésztát, majd simára húzzuk. Ezt 13 milliméter magas tölteléket utána hűtőben dermesztjük. A már említett fehér csokoládénak köszönhetően megdermed, így fel tudjuk vágni, majd áthúzzuk tejcsokoládéval. Utána megkapja a díszítést, majd kézzel csomagoljuk.

Hozzátette, eddig is volt egy guadrat termékcsaládjuk, amelyek négyzetalapú termékek, innen adódott, hogy dubai csokit is ebben a formában készítik el, illetve annak dupla formájában is. A nagyobb csoki egyébként talán jobban is fogy. A közösségi felületek sokat tettek hozzá a népszerűségéhez Balogh László úgy vélekedett, a dubai csokoládé elképesztő népszerűsége a már említett TikTok és Facebook-videóknak is köszönhető. – Múlt héten készítettük el nagyobb mennyiségben a dubai csokit, és már rögtön nagyon jelentős volt az érdeklődés iránta – fogalmazott. Bonbon és torta formájában is kapható A békéscsabai Ági cukrászda és süteményesboltban bonbon és tortaszelet formájában kapható a dubai csoki. – Először a TikTokon láttam a videót a dubai csokiról, akkor el is engedtem. Azután mégis úgy döntöttem, hogy foglalkozni fogok vele, így nálunk bonbon és tortaszelet formájában kapható a finomság – fogalmazott Baloghné Bontovics Ágnes, a cukrászda tulajdonosa. – Személy szerint én is nagyon szeretem ezt az édességet, a tészta egy nagyon finom ropogós, roppanó réteget ad. A visszajelzések szerint a finomság nagyon nagyot durrant. A szakember a bonbon készítése során a kadayif tésztát vajon lepirítja, szezámpasztával, pisztáciakrémmel és egy kicsi fehér csokival összekeveri, majd hagyja kihűlni. Ezt követően a tölteléket temperált fehér és tejcsokoládéval töltött bonbon formában készíti el. A dubai csokis tortaszelet készítése során csokis piskótaalapra kerül a különleges töltelék, mascarpones tejszínes pisztáciakrémet tesz a tetejére, illetve tejcsokoládés réteget.